10 ideeën voor een lentefris interieur Bjorn Cocquyt

30 maart 2020

17u32 0 Woon. De lente komt eraan, dus is het hoog tijd om online een pot verf of een rol behangpapier te bestellen en je interieur in het nieuw te steken. Wij geven je tienmaal inspiratie om je huis in een wip te laten voldoen aan de nieuwste trends.

VERF

Ruige betonlook

Als je van een industriële of stoere landelijke stijl houdt, wil je wel iets anders dan gladde, egale muren. Daarom zal je zeker fan zijn van de verven met een ruige betonlook. Verschillende doe-het-zelfzaken hebben er intussen in hun gamma. Voor het beste resultaat moet je eerst een speciale primer gebruiken. De eindlaag, vaak met wat kalkdeeltjes in, breng je vrij nonchalant aan met een blokkwast. De meeste betonverven kun je ook toepassen op de trap, het aanrecht, houten meubels,... Let wel op: sommige verven hebben alleen een betonkleur en brengen geen structuur aan op je muur.

Richtprijs: 54,99 euro per liter voor 10 tot 15 m².

www.myindustrialinterior.nl

Goud voor originaliteit

Metallics blijven het goed doen in het interieur, maar je ziet ze tegenwoordig in bijna elk huis en dat maakt het moeilijk om origineel te blijven. Tenzij je het groots aanpakt en voor een muur in metallicverf kiest. Het speciale aan die soort is dat ze kleine deeltjes bevat die het licht reflecteren. Afhankelijk van de lichtinval ziet de muur er telkens anders uit. Tijdens het verven moet je de pot regelmatig omroeren, om te vermijden dat de stukjes metaal naar de bodem zakken.

Richtprijs: 56,60 euro per liter, goed voor 5 tot 8 m².

www.cartecolori.nl

Eén groot whiteboard

De Sigma Memo Paint is ongetwijfeld de meest kindvriendelijke verf, want het is geen enkel probleem als je kleine spruit een Picasso in wording is en vrolijk op de muren tekent. Al die ‘kunstwerkjes’ veeg je in een wip weg, omdat de ondergrond één groot whiteboard is. Eigenlijk is het niet meer dan een transparant laagje dat op de muur of eender welke egale ondergrond wordt aangebracht. Een laag volstaat, maar die moet vijf dagen uitharden.

Richtprijs: 55,58 euro voor een pot van 800 ml (promoprijs).

www.verfkopen.be

Niks mis met wit

Als je er de boekjes op naleest en de trendwatchers hoort spreken, lijkt het tegenwoordig soms alsof je er niks van kent als je voor wit kiest. Maar neem het van ons aan, wit of een afgeleide tint ervan is nog altijd de meest gebruikte kleur. Logisch, want wit brengt licht en openheid in huis. Het vormt ook een neutrale basis waartegen je mooiste meubels het best tot hun recht komen. Kijk maar naar dit voorbeeld met Atitude, een van de vijf trendkleuren van Flamant. Het is de helderste tint uit het hele palet. Sober, maar toch stralend.

Richtprijs: vanaf 37,50 euro per liter.

www.flamant.com

Twee kleuren op één muur

Twee kleuren combineren op één muur geeft een flinke stijlinjectie aan een ruimte. In een kinderkamer is het leuk om verticale banden af te wisselen, maar voor elders is dat te druk. Met twee horizontale banden speel je op safe. De scheiding bevindt zich hier ter hoogte van de klassieke lambriseringen. Schilder eerst de hoofdkleur, in dit voorbeeld het zachtgroene Tranquil Dawn, dat verkozen is tot kleur van 2020, tot een paar centimeter onder de scheidingsrand. Als de verf droog is, teken je met een waterpas een horizontale lijn op het groen en kleef je net daarboven een brede schilderstape. Nu mag de onderste laag erop. Klaar? Haal de tape weg nog voor de verf droog is.

Richtprijs: vanaf 29 euro per liter.

www.levis.info

Buiten de lijntjes

Wie graag eens buiten de lijntjes kleurt, zal blij zijn met de trend waarbij je vrolijk spontane vormen op je muren schildert. Het resultaat is onvoorspelbaar en kun je laten afhangen van de inspiratie van het moment. En of je nu twee, drie of vier kleuren met elkaar combineert, dat maakt allemaal niets uit.

Voorbeelden met Boss Paints, 18,95 euro oor 500 ml.

www.colora.be

BEHANG

Pure romantiek

De romantiek is terug en dat betekent dat je je huis rijkelijk mag versieren. Veruit het grootste effect verkrijg je met een behangpapier of een mural met een motief waar je niet naast kunt kijken. Een weelderig bloemendecor vinden we net iets te voor de hand liggend voor een romantische toets en daarom kiezen we voor dit vliespaneel Miyako van Designers Guild. Het bladerdek, de vlinders, vogels en bergtoppen die in de mist lijken gehuld, vormen een prachtig schilderij. Het paneel bestaat uit twee rollen van 70 cm.

Richtprijs: 289 euro (140 x 300 cm).

www.dekussenwinkel.nl

Opkomende zon in huis

Batik wordt een van de zomerhypes in de mode en dat merk je ook in de woonwereld. Calico speelt daar heel geslaagd op in met de collecties Aurora. De kleuren van het vinylpapier vormen samen het kleurenpalet van de opkomende zon. Zelfs met de grijze wolken die dit voorjaar doorgaans de hemel kleuren, begin je zo opgewekt aan je dag. Schrik niet van het prijskaartje, want elk papier wordt op maat gemaakt.

Richtprijs: 440 euro per m².

www.scp.co.uk

Digitaal geprint

Dankzij de digitale printtechnieken is het vandaag kinderspel om eender welk motief op papier te zetten. Dat komt goed van pas voor wie het allemaal wat chiquer wil, maar daar niet het bijhorende exuberante budget voor heeft. Neem nu Italiaans groen marmer. Dat is doorgaans erg duur, maar voor een fractie van dat bedrag heb je een wand met een fotobehang dat zo gedetailleerd geprint is dat elk adertje erop te zien is. Het is nauwelijks te onderscheiden van de echte natuursteen. Kijk maar naar Marble van KEK Amsterdam.

Richtprijs: 150 euro (198 x 280 cm).

www.kekamsterdam.com

Kleven is kinderspel

Stickers zijn veruit de gemakkelijkste en snelste manier om je muur te pimpen. Een klein kind kan ze aanbrengen en weer verwijderen en het aanbod is massaal. Kies je voor een illustratie, een 3D-tekening, een spreuk, een patroon of een trompe l’oeil? Alles kan. Laat stickers op voorhand altijd even op kamertemperatuur komen en maak ook de ondergrond stofvrij. Op een nog niet geschilderde muur kan het zijn dat ze minder goed hechten.

Voorbeeld: Ehret Magnolia, van 19,99 euro (30 cm) tot 94,99 euro (120 cm).

www.wall-art.nl