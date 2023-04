10.000 euro voor een nieuwe keuken: hoe realistisch is dat budget? En wat is dan wel of niet inbegrepen?

LiviosVoor een nieuwe keuken betaal je al snel 20.000 tot 25.000 euro. Het is dan ook één van de grote investeringen binnen een woning. Maar kan je, bijvoorbeeld als beginnend koppel, ook een keuken kopen voor 10.000 euro zonder aan woon- en leefcomfort in te boeten? Bouwsite Livios zocht het uit.

Wat krijg je voor dat budget?

“In een goed ontworpen keuken bevinden de spoelbak, kookplaat en koelkast zich optimaal tegenover elkaar, in een driehoek”, zegt Sofie De Schepper, marketingdirector bij DSM Keukens. “Zo heb je alles bij de hand om te koken, te koelen en te spoelen. Bovendien moeten het werkblad en de spoelbak op de juiste hoogte zitten, zodat je er niet gebukt voor staat, en reiken de kasten het best niet tot helemaal bovenaan, want anders kan je er niet makkelijk bij.”



Die indeling bepaalt uiteindelijk het meest het comfort in je keuken. En bij DSM betaal je voor de indeling niet extra. De vraag is alleen of je ook de keuken op zich met 10.000 euro kan kopen. “Wel, ja”, zegt Sofie, “maar weliswaar binnen bepaalde limieten. Je kan er geen grote keuken voor krijgen, volledig bekleed met kasten. Maar misschien wel een compacte, voor jou optimaal ingerichte keuken.”

Daarbij ben je trouwens niet beperkt tot een keuken met één rechte wand. Sofie: “Met een budget van 10.000 euro kan je mogelijk ook kiezen voor een U- of een L-opstelling, of een combinatie met een kookeiland, maar opnieuw binnen bepaalde oppervlakten. Je zal moeten kiezen. Meer investeren in het één of in het ander aspect van de keuken, naargelang je prioriteiten.”

Waarop moet je dan besparen?

Om te beginnen: op de gebruikte materialen. “Misschien ben je bereid wat minder te spenderen aan het meubilair en wat meer aan het werkblad, of omgekeerd, naargelang je kookgewoonten. Wanneer je bijvoorbeeld soms warme pannen op je werkblad plaatst, ga je beter voor graniet. De extra kosten daarvoor kan je dan compenseren door voor minder (duurdere) laden te kiezen.”

Of je ook kan besparen op de keukentoestellen? “Indien gewenst wel, door geen toestellen te kopen die veel meer functies bieden dan wat jij nodig hebt. Je koopt dan beter toestellen die minder energie verbruiken, zo bespaar je nadien verder op je kosten. En ben je later alsnog geïnteresseerd in nieuwe functies, dan kan je je keukenapparaten al bij al makkelijk vervangen.”

Renoveer je je keuken volledig? “In dat geval kan je eveneens besparen door de bestaande toestand te schetsen aan onze interieurarchitect. Hij of zij zal dan bijvoorbeeld de spoelbak op dezelfde locatie houden in zijn nieuw ontwerp, zodat de loodgieter je leidingen niet hoeft te verleggen.”



Waarop bespaar je beter nooit?

“Zeker niet op de kwaliteit van je keukenkasten en -fronten”, benadrukt Sofie. “Want de kwaliteit van je keuken hangt uiteindelijk vooral daarvan af: van de materialen waaruit de keukenkasten en -lades zijn samengesteld, hun scharnieren en geleiders, en de dikte van de legplanken en rugwanden.”

“In de toonzaal moet je goed getoond en uitgelegd krijgen welke type kast en front je zal kiezen. Het corpus zal altijd hetzelfde zijn, maar voor de fronten heb je dan keuze tussen verschillende opties. Als je daar toch op wil besparen, kan je kiezen voor laminaat. Als je keuken vervolgens correct geplaatst wordt én je die correct gebruikt, zal je er jarenlang genot van hebben. Ook al kostte je keuken maar 10.000 euro.”

