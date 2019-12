1 stadsbewoner op 10 bezit meerdere huizen Bjorn Cocquyt

12u05 0 Woon. 9 % van de bewoners van een centrumstad in Vlaanderen is eigenaar van twee of meerdere woningen. Nog eens 8 % denkt erover na om in de toekomst iets te kopen. De stadsbewoners zien het als een investering die vooral rendement moet halen uit de verhuur.

De cijfers komen uit een onderzoek van iVox in opdracht van vastgoedontwikkelaar Cores Development. Ze bevestigen de trend die ook banken vaststelden, want BNP Paribas Fortis meldde eerder dat in 2018 een kwart van de hypothecaire leningen bedoeld was voor een tweede verblijf.

De belangrijkste redenen voor Vlamingen in centrumsteden om een extra woning te kopen zijn het rendement uit de verhuur (29,3 %), het verwerven van een vakantieverblijf (17,8 %), om te sparen omdat het meer opbrengt dan een spaarboekje (16 %), om er later zelf te gaan wonen (15,5 %), om in de toekomst met meerwaarde door te verkopen (5,6 %) en als kot of woning voor de kinderen (2,4 %).

Aanvulling op pensioen

“We zien vooral mensen die hun spaarcenten veilig en rendabel willen beleggen en vaak, in aanvulling van hun (toekomstig) pensioen, op zoek zijn naar inkomsten”, vertelt Sophie Deprez van Cores Development. “De gemiddelde particuliere investeerder kijkt vooral naar centrumlocaties niet te ver uit zijn eigen woonbuurt en zoekt een totaaloplossing: hoe minder men moet tussenkomen in de afwerking van het appartement en de verhuur nadien, hoe beter. Uitgestelde eindgebruikers zien we dan weer dikwijls bij de start van een nieuwe project, zo hebben ze nog veel keuze en afwerkingsmogelijkheden.”

Cores Development constateerde de voorbije jaren dat er in de centrumsteden vooral geïnvesteerd werd in compacte appartementen met 1 of 2 slaapkamers, voor een bedrag tussen de 250.000 en de 300.000 euro. In de kleinere steden of gemeenten werd er ook geïnvesteerd in grotere appartementen voor de verhuurmarkt. “Het rendement ligt daar dan misschien wat lager, maar je belegging brengt wel een meerwaarde op bij een herverkoop na vijf of tien jaar.”