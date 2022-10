1 op 6 woningen ontstaat in de schoorsteen: hoe vaak moet je jouw schouw laten vegen?

1 op de 6 woningbranden ontstaat in de schoorsteen. Vooral in de maand oktober is er een verhoogd risico op een schouwbrand. Dat komt omdat mensen weer voor het eerst hun kachel of haardvuur aansteken, maar hun schoorsteen (nog) geen grondig onderhoud heeft gehad. Deze herfst is dat risico zelfs nog hoger, omdat door de galopperende energieprijzen meer mensen dan ooit hun hout- of kolenkachel laten branden.

Hoe ontstaat een schouwbrand?

Een schoorsteenbrand kan verschillende oorzaken hebben. De brand ontstaat als brandbaar materiaal in het rookkanaal vlam vat. Dat kunnen verdroogde bladeren zijn boven in de schoorsteen, een vogelnest of een andere verstopping die ervoor zorgt dat de rook niet weg kan. Daarnaast kan ook de roetaanslag op de binnenkant van de schouw in brand vliegen. Dat laatste gebeurt vooral bij houthaarden of kachels op kolen of mazout. Bij centrale verwarming op gas is een schouwbrand zeldzaam, omdat er weinig roetafzetting in het rookkanaal is. Ook als de lente aanbreekt verhoogt de kans op een schouwbrand. Dat komt omdat er zich na de winter veel roet heeft opgehoopt, en omdat kauwen dan hun nesten maken in de schouwen.

Hoe herken je een schouwbrand?

Een schoorsteenbrand gaat altijd gepaard met hevige rookontwikkeling, en een hevig, bijna loeiend geluid in je schouw. Ook een sterke roetgeur in huis en vlammen die uit de schouw op het dak komen zijn signalen van een schouwbrand. Je kunt dan maar één ding doen: onmiddellijk de brandweer bellen. Probeer vooral niet zelf een schouwbrand te blussen.

Hoe kun je preventief een schouwbrand vermijden?

Het is heel simpel: de meeste schouwbranden ontstaan door een slecht onderhouden schoorsteen. Nochtans is je schoorsteen laten reinigen een wettelijke verplichting, of je nu huurder of eigenaar van de woning bent. In België moet je om de twee jaar verplicht je aardgasketel en schoorsteen laten inspecteren. Dat gebeurt door een erkend vakman, die langskomt voor een onderhoud. Daarbij controleert en reinigt hij of zij de brander, net zoals de verluchting en de schoorsteen. Opgelet: mazoutketels moeten zelfs jaarlijks een officieel onderhoud ondergaan! Ook als huurder ben je er zélf verantwoordelijk voor dat het jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud plaats vindt. Je moet dus zelf de keuring laten uitvoeren, tenzij het anders in het huurcontract staat.

Nog andere dingen om op te letten?

Gebruik enkel droog en onbehandeld hout voor je kachel, en zeker geen dennenhout. Maak het voor vogels onmogelijk om een nest te bouwen in je schouwen, door een rooster of schoorsteenkap te installeren.

Wat zijn de gevolgen voor je verzekering als je je schoorsteen niet laat controleren?

Je riskeert serieuze problemen als er iets misloopt. Na elk onderhoud bezorgt de erkende installateur je namelijk een officieel ‘reinigings-en verbrandingsattest’, met daarop de datum van het onderhoud, de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd en de resultaten van de controle. Heb je dat niet? En ontstaat de brand door een slecht onderhouden schoorsteen? Dan kan je verzekeringsmaatschappij weigeren het verzekerde bedrag voor de brand uit te keren. Ook als huurder loop je hetzelfde risico. Net daarom ben je verplicht een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest van de technicus aan de verhuurder te bezorgen. Niet vergeten dus!

Extra tip: Ook je verwarmingsketel moet je goed onderhouden. Lees hier wat jouw verplichtingen zijn.

