1 op 5 heeft thuis onvoldoende privacy: doe zelf de test Bjorn Cocquyt

20 november 2019

13u43 0 Woon. Uit het jaarlijkse Life at Home Report van IKEA blijkt dat 18 % van de Belgen in hun eigen huis onvoldoende privacy en me-time hebben. Voor velen heeft dat een negatieve impact op het humeur (60 %) en in 1 op de 3 gevallen leidt het zelfs tot angstgevoelens.

“Vanuit onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen, vinden wij het bij IKEA dan ook belangrijk om privacy onder de aandacht te brengen. Me-time nemen is een basisrecht voor iedereen”, licht Jolanda Wetzelaer, interieurspecialiste bij IKEA België, toe.

“De woonkamer is geëvolueerd tot een echte leefruimte voor het hele gezin om tal van verschillende activiteiten te beleven. Dankzij slimme oplossingen kan je alsnog de ruimte opdelen en zo de nodige geborgenheid bieden voor elk gezinslid of elke activiteit.” In de winkels zal hier de komende tijd ongetwijfeld extra aandacht op gevestigd worden.

Om te weten hoe het thuis met jouw privacy gesteld is, kun je hier een test doen.