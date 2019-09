1 op 3 mag thuiswerken. Expert geeft je tips om dat ook efficiënt te doen Bjorn Cocquyt

19 september 2019

10u57 0 Woon. Uit een rondvraag van SD Worx blijkt dat één op drie Belgen thuis mag werken. Maar om productief te zijn, zit je maar beter niet aan de keukentafel. Oganizing expert en coach Sara Van Wesenbeeck van Barking Dogs geeft op de nationale Telewerkdag tips om van thuiswerken een succesverhaal te maken.

Hou werk en privé gescheiden

Door thuis te werken, win je onder meer veel tijd die je anders in de file of aan andere stoorzenders verliest. Vul die gewonnen tijd niet op met tussen het werken door allerlei huishoudelijke taken te doen of snel een bezoek aan de dokter te brengen. Hou werk en privé strikt gescheiden. Laat ook aan je huisgenoten weten dat je tussen bepaalde uren niet gestoord kunt worden, net zoals op kantoor.

Maak een planning

Als je een strikte, realistische planning opstelt, kom je minder in de verleiding om tijdens de werkuren andere dingen te doen. Hou je aan een strak schema, maar vergeet vooral niet om ook een stoproutine ontwikkelen. Las dus geregeld een pauze in, net zoals je op kantoor een koffietje gaat halen, een praatje met een collega maakt of een lunchbreak neemt. Neem bij voorkeur actieve pauzes, zoals een wandeling, dan kun je daarna productiever werken. Ben je klaar met alles? Dan is het tijd voor ontspanning!

Creëer een prettige werkplek

Een leuke en inspirerende werkomgeving is cruciaal. Wie zich goed voelt in zijn thuiskantoor, heeft minder redenen om elders in huis afleiding te zoeken. Kies als het kan een ruimte die exclusief voor thuiswerken is bedoeld. Zorg voor een comfortabele stoel, goede verlichting, voldoende opbergruimte. Hou ook al je bureauspullen bij de hand, want zo verlies je geen tijd.

Vergeet niet te genieten

Geniet op je thuiswerkdag van het feit dat je niet in de file moet staan en dat je minder stoorzenders hebt. Je kunt sneller aan je werkdag beginnen en als je het slim aanpakt, krijg je al je werk sneller gedaan en kun je ook vroeger stoppen. Zo blijft er meer tijd over voor andere belangrijke dingen én voor het opladen van je batterijen. De dag erna heb je extra energie voor weer een nieuwe dag op kantoor.