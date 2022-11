1 op 3 Belgen weet niet welke brandvoorschriften na te leven: hoe belangrijk zijn rookmelders? En wat met het onderhoud?

LiviosSinds begin 2020 is het in België verplicht om thuis de nodige rookmelders te installeren. Toch heeft maar 87% van de Belgen minstens één rookmelder in huis. Bovendien weten we niet altijd goed of onze rookmelders wel correct werken. Bouwsite Livios legt uit met welke maatregelen je het veilig houdt.

Heb jij thuis de vereiste rookmelders geïnstalleerd? Dan zijn jij en je gezin meteen beter beschermd tegen de gevolgen van een huisbrand. Maar dan moeten je rookmelders natuurlijk ook goed werken. Niet alle exemplaren zijn namelijk juist geïnstalleerd en sommige krijgen niet het onderhoud dat ze nodig hebben. Wat je voor een onderhoud precies moet doen? Haal het stof van je rookmelder, doe een geluidstest en check of de batterijen nog werken. Vergeet ook niet om na tien jaar je rookmelders te vervangen.

Grondig onderhoud is van levensbelang

Ondanks het belang van zo’n correct onderhoud weet 30% van de Belgen niet welke voorschriften ze voor hun eigen veiligheid moeten naleven. Dat blijkt uit een onderzoek van smarthomefabrikant Netatmo. Bovendien volgt niet iedereen die de regels kent ze ook op. Zo verklaart 46% van de Belgen dat ze hun rookmelders niet afstoffen, zegt 38% de aanbevolen geluidstest niet uit te voeren en controleert amper 28% regelmatig of de batterijen nog wel werken. Daarbij weet een derde van de deelnemers niet zeker of hun rookmelders wel jonger dan tien jaar zijn.

“Nochtans zijn de meeste van de 10.000 jaarlijkse huisbranden in België te vermijden als de bewoners op tijd een waarschuwing krijgen en nog kunnen reageren”, zegt productmanager Christelle Manach van Netatmo. “Een goed werkende rookmelder is dus een essentieel hulpmiddel om jezelf, je huis en je gezin optimaal te beschermen.”

Kies de juiste locatie

Niet alleen de installatie en het onderhoud van je rookmelders beïnvloeden de brandveiligheid in huis. Ook de plaats waar je ze installeert is van levensbelang. Volgens het onderzoek van Netatmo bevinden de meeste rookmelders zich in de inkomhal of gang (52%), het trappenhuis (42%) of de woonkamer (39%). Toch plaatst ook 31% van de ondervraagden een rookmelder in de keuken, wat niet aangeraden is.

“Als je van een optimale bescherming wil genieten, maak je rookmelder dan vast aan het plafond in het midden van de kamer”, zegt Christelle Manach. “Maar om valse alarmen te voorkomen, vermijd je het best ruimtes waarin je soms rook of stoom produceert, zoals de keuken en badkamer. Bovendien is het in je eigen belang om op iedere verdieping een rookmelder te installeren en in grotere ruimtes zelfs meerdere exemplaren. Dat doe je liefst in een vrije ruimte, zoals een gang of inkomhal. Voor een nog betere bescherming kan je een slimme rookmelder kiezen. Die voert regelmatig zelf controles uit, stuurt een melding naar je smartphone als de batterij bijna leeg is en herinnert je eraan om de geluidstest uit te voeren.”

Sinds 2021 is het des te belangrijker om met je rookmelders in orde te zijn. Je riskeert namelijk dat je woning ongeschikt wordt verklaard als je huis of appartement niet over de nodige werkende rookmelders beschikt. Zeker als je huurt of verhuurt is dat dus een extra factor om rekening mee te houden.

