1,11 miljoen euro voor smalste huis van niet eens 2 meter breed

Woon.Wie vindt dat de vastgoedprijzen bij ons de pan uit rijzen, moet maar eens een kijkje nemen in Engeland. Daar staat in de Londense wijk Shepherds Bush sinds kort een rijwoning te koop van niet eens twee meter breed - naar het schijnt het smalste van de stad - voor een vraagprijs van 1,11 miljoen euro.

Op zijn smalst, dat is aan de voorkant op het straatniveau en souterrain, meet het huis amper 1m60. Op de eerste verdieping loopt die op tot 1m78 en in de twee slaapkamers op de twee bovenste verdiepingen 'geniet’ je zelfs van 1m88. In de eetkamer, die grenst aan een tuintje, is de woning op haar breedst: 3m01 om precies te zijn.

Je merkt het, de afmetingen zijn minuscuul. In totaal bedraagt de bewoonbare oppervlakte 96 m² en die is verdeeld over vijf verdiepingen. Een rondleiding neemt amper tijd in beslag, want in zowat één oogopslag zie je wat een volledige verdieping te bieden heeft. Je moet er wel wat trappen voor doen. Wie hier woont, hoeft alvast niet op zoek naar een dagelijkse work-out.

Ter info: de gemiddelde woningprijs in Londen bedroeg vorig jaar 579.000 euro. In Brussel was dat net geen 500.000 euro.