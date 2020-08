#wedoenda! Gesponsorde inhoud #Wedoenda!: maak je terras in één dag zomerproof Aangeboden door Aveve

08u00 0 WOON. Deze zomer vieren we meer dan ooit vakantie op ons eigen terras. Een zomerproof terras zou dus wel leuk zijn … Ingewikkeld? Nee hoor! Je kan het zelfs in één dag klaarspelen. We helpen je op weg met enkele tips. Sfeer en gezelligheid gegarandeerd!

1 – Hou grote schoonmaak

Even opruimen en schoonmaken zorgt vaak al voor een wereld van verschil. Verlos je terras van groene aanslag en verwijder onkruid. Laat je tegels blinken, reinig je terrasmeubels en schrob je BBQ. Wedden dat die inspanning voor een instant upgrade zorgt?

2 – Ga voor groen

Wil je je terras omtoveren tot een zuiders paradijs? Dan mogen planten en bloemen niet ontbreken! Fleur je terras op met kleurige zomerbloeiers (zoals de bolhortensia of boerenhortensia) en speel met de verschillende volumes en hoogtes van planten. Plaats ze in mooie bloempotten van verschillende maten en vormen op de grond. Kleinere exemplaren kan je ophangen aan plantenhaken of op een plantentafel of étagère plaatsen voor hoogteverschil. Wist je dat je ook van de muur een tuin kan maken? Dat doe je door plantzakken of -bakken op te hangen en ze in een handomdraai te vullen met kleurig en geurig moois. Supersimpel maar met een groots effect! Ook kruiden zijn een aanrader voor je terras. Ze bloeien schitterend en ruiken heerlijk. Fijn om binnenkort van muntthee uit je eigen tuin te kunnen nippen, toch? Of om de salade bij de BBQ te besprenkelen met zelfgekweekte bieslook of basilicum!

3 – Sfeervolle verlichting

Tot in de late uurtjes tafelen of genieten van de buitenlucht? Dan zorgt verlichting voor extra sfeer. Een lichtslinger op zonne-energie geeft je terras meteen een feeërieke en feestelijke uitstraling. Of denk dan aan kaarsen (eentje met citronellageur houdt muggen weg: win-win!) of aan lantaarns.

4 – Vul aan met accessoires

Mogelijkheden te over! Een nieuw tafellaken geeft je eettafel meteen een andere look. Een mooie gieter doet dubbel dienst als decoratief item. En op een zwoele zomeravond mag een vuurkorf natuurlijk niet ontbreken.

5 – Relax

Buiten dineren met je bubbel? Dan is een BBQ onmisbaar! Met een smakelijk lapje vlees of vis op de grill en een wijntje in de hand kan jullie avond niet meer stuk. Wil je pizza of brood op de barbecue bakken? Dat kan met een pizzasteen op het rooster!

#Wedoenda!: Anke Buckinx pimpte haar terras

Ook Joe-presentatrice Anke Buckinx stak de handen uit de mouwen en toverde haar kale terras in één dag om tot een sfeervolle aperitiefplek. “Ik ben niet goed in klusprojecten maar ging samen met mijn lief de uitdaging aan om ons terras te pimpen”, vertelt Anke. “Ik wilde een toffe plek om te aperitieven. Ons terras moest dus niet gewoon zomerproof worden, maar wel ‘gin-tonic & nacho’s met kaassaus’-proof”, lacht ze. “Ik ben superblij met het resultaat! Verbazingwekkend hoe één dag werk zo’n enorm verschil kan opleveren.” Tip van Anke: “Dit is een tof project om samen met je partner en je kinderen te doen!”

Hier vind je de details van de voor&na van Ankes terras!

En nu jij!

Zin om zelf aan de slag gaan? Een kruidentuin op je dakterras zetten, Ibiza-vibes naar je achtertuin halen of je stadstuintje pimpen tot een urban jungle? Awel, #Wedoenda!

