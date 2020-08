#wedoenda! Gesponsorde inhoud #Wedoenda!: 5 tips om zelf brood te bakken Aangeboden door Aveve

22 augustus 2020

08u00 0

Niets heerlijker dan de geur van versgebakken brood. Behalve dan misschien de smaak! Bovendien word je van brood bakken instant rustig én het is reuzegezellig om samen met je kinderen te doen. Zin om eraan te beginnen maar weet je niet hoe? Geen paniek: je hoeft geen keukenprins(es) te zijn om een brood te bakken. Met deze tips lukt het je meteen!

Afwegen

Tijdens het koken mag je creatief zijn maar als je brood bakt, volg je best netjes het recept. Weeg je ingrediënten zorgvuldig af. Geen zin om daar tijd mee te verliezen? Gebruik dan kant-en-klare all-in-mixen. Zorg ervoor dat al het materiaal en de ingrediënten die je gebruikt op kamertemperatuur zijn. Spoel je mengkom bijvoorbeeld even met warm water.

Tip: Gebruik je een all-in mix, dan hoef je alleen maar water toe te voegen.



Goed kneden

Dé belangrijkste stap bij het broodbakken: het kneden! Dat kan je je keukenrobot laten doen of veel leuker: met de hand. Zet je kinderen aan het werk of stroop zelf de mouwen op. Na een kwartiertje stevig kneden krijg je een soepel deeg. Kan je je deeg uitrekken tot een dun vliesje? Dan is het klaar! Scheurt het meteen? Dan kneed je best nog even verder.

Geduld

Genoeg gekneed? Dek dan de kom af met een schone handdoek of plastic folie en zet het op een warme plek om te rijzen. Weigert je deeg in volume toe te nemen? Dan zijn er twee verklaringen: ofwel heb je niet voldoende gekneed, ofwel is de omgeving te fris. Zet de kom in de buurt van de verwarming of op de vensterbank in de zon voor het beste resultaat. Bij sommige recepten moet het deeg nog een tweede (en soms zelfs nog een derde) keer rijzen, meestal minder lang.

De oven in

Een steenharde korst waarop je je tanden stukbijt? Die is makkelijk te vermijden! Sprenkel wat lauw water over het deeg voor je ’t in de oven schuift en plaats een vuurvast schaaltje met water in de oven. Zo voorkom je dat de korst uitdroogt. Haal na het bakken het brood meteen uit de bakvorm en laat het afkoelen onder een handdoek, voor een zachte korst. Toch liever een knapperige korst? Dan dek je je brood beter niet af. Twijfel je of je brood klaar is? Dan kan je dit handige trucje toepassen: haal het brood uit de oven, draai het om en klop eens op de onderkant. Klinkt het hol? Dan is het gaar!

Brood bewaren

Eet je je verrukkelijke zelfgebakken brood niet in één keer op? Bewaar het dan in een oude (papieren) broodzak of in een broodtrommel, zodat de korst knapperig blijft. Heb je geen van beide in huis? Wikkel je brood dan in een schone handdoek. Opgelet: in een plastic zak wordt de korst zacht.

Tip: Brood kan goed ingevroren worden. Snijd het brood en verpak de sneetjes luchtdicht per portie, dan blijft het ongeveer een maand goed. Ontdooien in de microgolf is geen goed idee want dan drogen je boterhammen uit.

#Wedoenda!: Evi Hanssen bakt berelekker brood

“Ik gebruik mijn oven bijna niet en ik had nog nooit een brood gebakken”, bekent Evi. “Dat leek me altijd ingewikkeld. Maar ik heb zo’n all-in mix van Aveve gebruikt, daarmee kán het niet misgaan.” Haar zonen Scout (11) en Mac (9) amuseerden zich met het kneden van het deeg. Vervolgens vormden ze Berenbrood. “Dat is heel eenvoudig om te maken: je rolt één grote bol deeg voor de kop en twee kleinere bollen voor de oren. Scout en Mac hebben de beren versierd met glazuur. Het resultaat was prachtig. En het zag er niet alleen smakelijk uit, het smaakte ook nog lekker!”

En nu jij!

Zachte bolletjes, waldkornsandwiches of stokbrood bakken? Awel, Wedoenda! Alles wat je nodig hebt, vind je bij Aveve in de rekken. Bovendien kan je nu een cadeaubon ter waarde van 150 euro winnen. Veel succes! En vergeet vooral niet om daarna superhard te genieten van je zelfgebakken boterham … Smakelijk!