Gesponsorde inhoud (Ver)bouwplannen? Ga voor de meerwaarde van schuifdeuren Aangeboden door Schüco

31 maart 2020

14u07 0 WOON. Hou jij van een optimaal ruimtegevoel in huis en sta je graag dicht bij de natuur? Dé manier om dat voor elkaar te krijgen, is door ramen en deuren met een schuifsysteem te plaatsen. Zo creëer je niet alleen een ononderbroken uitzicht op je tuin, maar ook een ruimtelijke link tussen je binnen- en buitenomgeving. Ontdek hier de voordelen die schuifdeuren en -ramen jouw woning bieden.

Ononderbroken uitzicht

Heb jij het effect van een onverstoord uitzicht op de natuur of de stad al ervaren? Zowel na een lange werkdag als in het weekend kan dat erg rustgevend werken. Met schuifdeuren in een groot formaat profiteer je dag in dag uit van die luxe: als je ze dichtlaat, maar ook als je ze op een gezapige zomeravond open zet. Dankzij de smalle, verborgen en flexibele aluminium profielen blijft de focus van je schuifdeuren op het panorama liggen en zorg je voor harmonie tussen de omgeving en het ontwerp van je woning.

Naadloos design

Draagt een minimalistisch interieur je voorkeur weg? Dan zit je goed met de schuifdeuren en -ramen van Schüco. Omdat de profielen in het plafond, de vloer en muren zitten verstopt, kan je op een naadloos design rekenen. Zelfs het glas verdwijnt helemaal in je muur als je de schuifdeuren openzet. Zo geniet je optimaal van het uitzicht op je buitenomgeving zonder aan functionaliteit in te boeten.

Kijk, zonder handen

Zelfs je schuifdeur openen en sluiten gaat makkelijker dan ooit. En niet alleen omdat je uit verschillende handige deurgrepen kan kiezen: je kan je volledige schuifdeur- en raamsysteem ook integreren in een smarthome systeem en het vanop afstand bedienen met een app. Vanaf nu is zelfs één woord al genoeg om je schuifdeur te bedienen. Kies je voor de juiste technologie? Dan hoef je nog amper moeite te doen. Met Alexa van Amazon heb je zelfs geen smartphone of knop meer nodig. De slimme rem- en sluittechnieken van Schüco verhogen je comfortniveau nog verder.

Klaar voor de toekomst

Door het universele ontwerp hoef je je bovendien geen zorgen te maken of de schuifdeuren van Schüco wel bij jouw woning passen. De toegankelijke, handige en praktische designs en technologieën zijn voor iedereen geschikt, ongeacht je leeftijd of mogelijkheden. Klaar voor de toekomst ben je sowieso. De hoge thermische isolatieprestaties zorgen dat je minder energie verbruikt, de geïntegreerde sensoren voor extra beveiliging en het bedieningssysteem voor optimaal wooncomfort.

Wil jij toekomstgericht bouwen? Ga voor aluminium schuifdeuren.