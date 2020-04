WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud (Ver)bouwen zonder stress doe je met Gyproc® Aangeboden door Gyproc®

13u30 0 WOON. Je wil zelf een voorzetwand, scheidingswand of vals plafond plaatsen, maar twijfelt nog over de beste aanpak? Vertrouw dan op Gyproc® om je door het (ver) bouwproces heen te begeleiden. Met een handig 4-stappenplan biedt Gyproc® je een totaaloplossing voor je volledige project.

Met Gyproc® zet je vlot en efficiënt een mooi afgewerkt resultaat neer. Als extra ondersteuning zie je op de vernieuwde Gyproc® verpakkingen ook meteen welke producten je nodig hebt in welke stap.

STAP 1: MAAK EEN DRAAGCONSTRUCTIE

Voor je gipskarton kan plaatsen, moet je altijd eerst een stevige draagconstructie voorzien. Voor deze stap vind je bij Gyproc® onder andere alle Metal Stud® profielen, het PlaGyp® plafondsysteem, bijhorende schroeven en L-gips voor het rechtstreeks verlijmen van gipsplaten op een bestaande muur.

STAP 2: PLAATS DE GIPSPLATEN

Afhankelijk van de ruimte en toepassing, kies je de gepaste gipskartonplaten. Je hebt de keuze uit vochtwerend, luchtzuiverend, schokbestendig en geluidswerend. Twijfel je? Gebruik dan de Gyproc® configurator (zie verder) en je weet meteen welke platen je nodig hebt. Voeg daar nog de juiste schroeven en handige gereedschappen (steekzaag, kantenrasp en schroefkoppeling) aan toe en je hebt alles in huis om je gipsplaten stevig op de draagconstructie te bevestigen.

STAP 3: VOEG DE NADEN

Je vindt bij Gyproc® alle producten voor een gladde en egale afwerking van je voegen. Van voegbanden voor binnen- en buitenhoeken, het ABA-plamuurmes en spaarbord tot de voegproducten zelf, Gyproc® reikt je alle oplossingen aan, ook voor vochtwerende voegafwerking in de badkamer.

STAP 4: BEREID DE AFWERKING VOOR

In de laatste stap kan je perfect gladde wanden en plafonds realiseren dankzij de Gyproc® Roll & Finish egalisatieplamuur. Voor je aan de decoratieve afwerking begint, breng je een fijne onderlaag aan met de Gyproc® schilder- of behangprimer. Wil je na het verven of behangen nog een mooie fotolijst of verlichting ophangen? Geen probleem, dat kan met de speciale wand- en plafondpluggen van Gyproc®.

De Gyproc® configurator, jouw complete materiaalgids

Je wil met gipskarton aan de slag, maar twijfelt wat je daarvoor allemaal nodig hebt? De handige Gyproc® configurator helpt je voor elke klus de juiste materialen kiezen. Van gipsplaten en montagesystemen tot profielen, afwerkingsmaterialen en gereedschappen: deze praktische tool geeft je in enkele klikken een overzicht van alles wat je nodig hebt. Je selecteert gewoon de ruimte(s) waarin je wil klussen en geeft aan wat je er wil doen. Via enkele basis- en vervolgvragen krijgt de tool een duidelijk beeld van je ruimte(s) en maakt hij op basis van de opgegeven afmetingen een precieze materiaallijst per kamer. Dus of je nu een scheidingswand in je leefruimte wil zetten of een vals plafond in je badkamer wil plaatsen, de Gyproc® configurator biedt je altijd de juiste oplossing.

Wil jij ook klussen met gipskarton? Surf snel naar https://gyproc.be/nl/configurator en je krijgt in enkele stappen een handig lijstje.