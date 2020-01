(Ver)bouwen in 2020: deze premies kan je nog aanvragen Redactie

Om het bouwen en renoveren van een woning iets betaalbaarder te maken, voorzien de overheid en je netbeheerder enkele financiële tegemoetkomingen. Bouwsite Livios lijst voor je op welke premies je in 2020 nog kan aanvragen.

Energetische renovaties

Ook dit jaar kan je blijven rekenen op premies voor energetische renovaties. Niet verwonderlijk als je weet dat bijna 95% van de Vlaamse woningen momenteel de energiedoelstellingen van het Renovatiepact 2050 niet haalt. Daarom kan je bij netbeheerder Fluvius ook in 2020 premies aanvragen voor isolatie (zowel voor je dak, muren als vloeren), voor beglazing en voor een warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler.

Totaalrenovatie

Ga je voor een totaalrenovatie? Vanaf drie van de zeven bovenstaande ingrepen krijg je een extra bonus bovenop de individuele premies van de netbeheerder. Die bonus bedraagt tussen 1.250 euro en 4.750 euro, afhankelijk van het aantal investeringen.

Sloop- en heropbouwpremie

De sloop- en heropbouwpremie, die op 31 oktober 2019 zou aflopen, werd met een jaar verlengd en blijft dus ook dit jaar bestaan. Nog zeker tot eind 2020 kan je beroep doen op deze premie, die 7.500 euro bedraagt. Ook de premie van de Vlaamse overheid voor de installatie van een thuisbatterij kan je nog aanvragen tot eind 2020. Daarmee kan je de energie die je zonnepanelen opwekken opslaan in plaats van ze op het net te sturen. Lees hier hoe je de premie voor een thuisbatterij aanvraagt.

Nieuw in 2020

Van enkele bestaande premies wordt de financiële tegemoetkoming verlaagd in 2020. Zo zakt de premie voor beglazing van 10 euro naar 8 euro per m². Installeer je een warmtepompboiler? Dan krijg je daar nog een premie van 300 euro voor, in plaats van 400 euro in 2019. Lees hier hoe je een warmtepompboiler installeert.

