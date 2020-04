“Probeer preview te krijgen” en vier andere tips van huizenjager Béa uit ‘Blind Gekocht’ TMA

Een nieuwe woning vinden die zowel voor jou als je partner ideaal is: voor velen onder ons is dat nog steeds een moeilijke opdracht. Vraag maar aan Béa Vandendael, makelaar bij ERA en sinds vorige week opnieuw op post in 'Blind Gekocht' op VIER. Ze deelt daarom graag vijf gouden tips voor wie straks, na de coronacrisis, zijn eerste stappen op de vastgoedmarkt zet.

Gis niet naar je budget

Wie van plan is een woning te kopen, gaat best vooraf na over welk budget je precies kan beschikken. “En dat dus vóór je een eerste woonst gaat bezoeken. Neem zeker de tijd om naar de bank of een kredietinstelling te gaan. Een simulatie op het internet is écht niet voldoende. Houd er bovendien rekening mee dat je bij de ondertekening van de compromis verondersteld wordt om 10% voorschot te betalen.”

Probeer previews te scoren

“Wil je geen woningen mislopen die aan je criteria voldoen, probeer dan om in preview al panden te bezoeken. Dat kan door je bij de plaatselijke makelaars in te schrijven. Zij houden je op de hoogte telkens wanneer er een nieuw pand dat je kan interesseren in hun portefeuille komt. Neem de tijd om daarvoor naar een kantoor te stappen en kennis te maken. Zo blijf je meteen ‘top of mind’ bij de makelaar.”

Zet een korte termijn op je bod

“Bieden doe je altijd schriftelijk”, stelt Béa. “Zorg ervoor dat je bod interessant is voor de verkoper. Geef hem zekerheid en het gevoel dat jij de ideale koper bent. Houd de geldigheidsdatum van je bod ook steeds heel kort. Het voordeel hiervan is dat de eigenaar niet veel tijd heeft om een beter bod af te wachten. Een ander voordeel is dat je als koper niet lang vast hangt aan het bod.” Bied ook steeds de prijs die de woning voor jou waard is, jouw maximumprijs. “Zo vermijd je achteraf grote ontgoocheling indien een andere koper de woning op de kop tikt voor een iets hogere prijs die je zelf ook kon betalen. Een woning die je op deze manier misloopt, blijft dikwijls heel lang in je hoofd hangen.”

Vergelijk met andere woningen

Wanneer je een pand gaat bezoeken, vraag dan ook alles na wat je zeker moet weten om later niet voor verrassingen te hoeven staan. “Maak vooraf goed je huiswerk”, benadrukt Béa. “Indien je rechtstreeks van de eigenaar koopt, en ook via een makelaar, ga dan altijd na of alle noodzakelijke documenten ter beschikking zijn. Het EPC, het conformiteitsattest van de elektrische installatie of een eventuele verborgen ondergrondse mazouttank. En verlies ook de stedenbouwkundige details niet uit het oog: de bestemming van de grond, de vergunningen, info met betrekking tot eventuele rooilijn, overstromingsgebied,… Check bovendien vooraf of er gelijkaardige woningen binnen dezelfde regio en rond dezelfde prijs op de markt staan. Dat helpt om een onderbouwd bod uit te brengen.”

Weinig kennis? Neem een expert mee

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, wordt wel eens gezegd. Heb je dus zelf niet de nodige kennis, laat je dan bij een bezoek steeds vergezellen door een expert, architect of aannemer, zo raadt Béa aan. “Zij kunnen je behoeden voor gebreken en onaangename verrassingen achteraf. Indien een woning barsten vertoont, kan de stabiliteit in gevaar zijn. Is er asbest aanwezig? In oudere woningen is dat geen uitzondering, maar op termijn moet die verplicht worden verwijderd en daar heb je budget voor nodig. Neem die expert best meteen al bij het eerste bezoek mee, want als je een tweede bezoek moet brengen achteraf, is de kans reëel dat de woning al verkocht is.”