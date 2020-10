“Opletten met online schattingen bij verhuur” Bjorn Cocquyt

02 oktober 2020

13u30 0 Woon. De huurprijzen in Vlaanderen blijven de pan uitswingen, zo bleek recent nog uit de Huurbarometer van het CIB. Om te weten hoeveel huur je kan betalen of vragen, zijn er heel wat digitale mogelijkheden. “Maar het is opletten met zulke tools, want ze houden lang niet met alle factoren rekening”, vertelt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep.

Een van de populairste tools is ongetwijfeld de Huurschatter van de Vlaamse Overheid. Die werd in 2019 maar liefst 40.588 keer gebruikt. Het is een houvast bij het beoordelen of bepalen van de huurprijs voor elke woning in Vlaanderen. Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een huurwoning geeft de toepassing een inschatting van een gangbare huurprijs.

“Het online schatten van een woning is goed voor een eerste indicatie, maar voor de rest wil ik toch voorzichtigheid prediken, waarschuwt Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep, dat jaarlijks zo’n 1.750 panden verhuurt. “De foutenmarge tussen de vooropgestelde huurprijs en een correcte(re) marktwaarde is erg groot. Dat heeft te maken met wie de tool invult, want elke partij doet dat in zijn eigen voordeel.”

“Bovendien kan een woning waar je in Kortrijk 700 euro huur voor mag vragen in Limburg een totaal andere huurprijs hebben. Door mindere mobiliteit of simpelweg vanwege een andere huurmarkt. Daar houden zulke online schatters niet altijd rekening mee”, klinkt het.

“Idem voor de komst van nieuwe projecten of bijvoorbeeld de aanleg van een bedrijventerrein of het plaatsen van windmolens. Zulke elementen zijn vaak heel bepalend, maar die veranderende omgeving wordt niet mee opgenomen in de prijsbepaling en daar moeten (ver)huurders zich goed bewust van zijn.”