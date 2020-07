Op dit Portugees golfresort betaal je minstens 2,9 miljoen voor een bouwgrond Bjorn Cocquyt

08 juli 2020

Deze week is dat een villa in de Portugese Algarve.

Portugal wordt jaar na jaar populairder bij tweede verblijvers. Ook bij Belgen, want volgens de belangenorganisatie Mondi heeft het land al een poosje Italië voorbij gestoken en onlangs zelfs ook Frankrijk. Enkel een casa in Spanje is vandaag nog geliefder bij landgenoten.

Naast de opkomende Zilverkust, op een uur van Lissabon, is de Algarve de populairste streek. De prijzen in die zuiderse regio liggen er dan ook beduidend hoger en zijn soms echt duizelingwekkend. Het beste voorbeeld is het golf- en villaresort Quinta do Lago.

Volgens het 48 jaar oude masterplan mag er slechts 9 procent bebouwd worden. Als er een keertje nieuwe percelen worden aangesneden, gaat het om heel exclusieve aanbiedingen met navenante prijzen. Zo heb je er pas een grond - tussen de 2.000 en 3000 m² - vanaf 2,9 miljoen euro.

De villa’s die erop worden gebouwd, zijn al even uniek. Kijk maar naar deze modelvilla met een bewoonbare oppervlakte van 690 m². Wie geen goed oriënteringsvermogen heeft, verdwaalt hier de eerste keer misschien zelfs. Al kun je het indrukwekkende zwembad dat vanuit verschillende kamers zichtbaar is gerust als herkenningspunt gebruiken. Of je kan je laten helpen door een van de vele smart home applicaties.

Oh ja, de modelvilla was amper op de markt of er had al iemand de gevraagde 7,2 miljoen euro geboden.