“Nergens in België betaal je meer voor een flat dan in Knokke-Heist”: dit zijn de duurste en goedkoopste gemeenten

WOON.

Aan het huidige tempo zijn er in Vlaanderen tegen 2022 meer appartementen dan huizen. Bovendien stegen de prijzen van flats de afgelopen vijf jaar met 12,6% tot een gemiddelde van 228.556 euro. Onze woonexpert Bjorn Cocquyt ging in elke provincie en in Brussel na wat de tien goedkoopste en tien duurste gemeenten zijn om een appartement te kopen. Hij nam ook een kijkje achter de gevels van enkele huizen die binnen de prijscategorieën passen.