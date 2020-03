‘Kubushuis’ wint Belgian Building Award Bjorn Cocquyt

09 maart 2020

16u32 0 Woon. Tijdens Batibouw werden de jaarlijkse Belgian Building Awards uitgereikt, zeg maar de oscars van de architectuur in ons land. Bij de residentiële projecten lag de focus op koppelwoningen. Graux & Baeyens Architecten wonnen met een opvallende gevel van een huis in het West-Vlaamse Anzegem.

De jury was gecharmeerd door het ontwerp dat een visuele link lijkt te maken tussen de rijhuizen aan de ene kant en enkele vrijstaande belle-époquehuizen aan de andere. De driegevelwoning zelf is ingeplant op een trapeziumvormig perceel en bestaat uit drie aaneengeschakelde kubussen die telkens wat meer afstand nemen van de gemene muur. Dat zorgt voor een bijzondere dynamiek binnen en voor zeer gevarieerde perspectieven. Achteraan levert dit plan een beter contact met de tuin op.

(lees verder onder de foto’s)

In de categorie Build2Work ging de hoogste onderscheiding naar het atypisch kantoorgebouw van Van Hoorebeke Timber in Gent dat sterk inzet op het comfort van de werknemers en hen een thuisgevoel wil geven. Het project is een realisatie van architectenbureau Trans.

(lees verder onder de foto’s)

Buurt beslist mee

Een ander Gents project, een samenwerking tussen AE-architecten, Carton 123 architecten en Murmuur architecten, viel in de prijzen binnen de categorie Mixed Use. De Standaertsite is een ontmoetingsplaats in de vorm van een publiek park en een wijkcentrum dat in de plaats kwam van een vakwerkloods met meerdere hangars. De buurt besliste er mee over de invulling van de site.

De Pioneer Award was weggelegd voor Architectenbureau BC Architects en hun spin-off BC Materials die ze oprichtten na de bouw van een bibliotheek in Afrika. De kennis die ze er opdeden door te werken met lokale materialen gebruikten ze om een mobiel machinepark te ontwikkelen dat aarde uit Brusselse werven omzet in leemblokken, leempleister en stampleem.

Brandstofcel

Viessmann ontving de Product Innovation Award voor de Vitovalor PT2: een brandstofcel om zowel warmte als elektriciteit mee op te wekken. Duco kreeg de Eco Award voor de DucoBox Eco. Dat is een ventilatiewarmtepomp die je zowel kunt inzetten voor de ventilatie als voor de verwarming.