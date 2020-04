“Eigenaars laten erfgoedgebouwen bewust verloederen” Bjorn Cocquyt

26 april 2020

10u38 4 Woon. “1 op de 3 gebouwen – ofwel zo’n 13.000 - op de lijst van bouwkundig erfgoed, bevinden zich in matige tot zeer slechte staat. Eigenaars laten ze soms bewust verloederen, om te kunnen afbreken of te verbouwen met minder strikte regels. Nochtans is een rendement tussen de 7 en 20 % mogelijk.” Dat zegt studiebureau Herbé op de dag dat de jaarlijkse Erfgoeddag had moeten doorgaan.

Vlaanderen beschermt vandaag goed 11.000 gebouwen met een geschiedenis. Nog eens 75.000 andere hoeves, herenhuizen, kastelen, gemeentehuizen, woningen en andere relicten staan op de lijst met bouwkundig erfgoed. Na een grondige evaluatie kunnen ze de officiële status van beschermd krijgen. Gebouwen die verkommeren en hun erfgoedwaarde verliezen, kunnen worden geschrapt.

En dat zijn er nogal wat. Volgens studiebureau Herbé, dat gespecialiseerd is in complex erfgoed, bevinden 1 op de 3 gebouwen zich in een bedenkelijke toestand. “Eigenaars weten vaak niet wat te doen met het bouwkundig erfgoed dat ze bezitten. Ze hebben angst voor de regelgeving en vrezen vaak dat ze niet mogen doen wat ze willen. Of ze verwachten dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd, dat de geraamde kosten te hoog zijn omdat ze geen weet hebben van beschikbare premies, …”, vertelt Ruben Willaert van Herbé.

Hij merkt dat eigenaars meer en meer vragen om de status van beschermd gebouw of vastgesteld bouwkundig erfgoedgebouw op te heffen. Dankzij zo’n declassering mogen ze het gebouw dan slopen, of met minder strikte regels verbouwen. “Eigenaars bewandelen bewust de piste van verloedering om te laten declasseren. Vaak zijn de erfgoedgebouwen op schitterende locaties gelegen, waardoor de druk op de Dienst Stedenbouw en het schepencollege om ruimte vrij te maken alleen maar zal groeien.”

Waardevermindering

“Nochtans zijn declassering en sloop helemaal niet nodig en hebben ze negatieve bijwerkingen, zoals minder toeristen, waardedaling van omliggende gebouwen en het verdwijnen van een iconisch dorps- of stadsgezicht waar veel inwoners waarde aan hechten. Het merendeel van de gebouwen in bedenkelijke staat kan een rendabele herbestemming krijgen, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarde van het gebouw.”

“Uit een onderzoek dat we voerden, blijkt dat bij een herbestemming het rendement tussen de 7 en 20 % bedraagt, afhankelijk van de mogelijke premies, de locatie en de gebruiksfunctie van het herbestemde gebouw. Dat is vergelijkbaar met dat van nieuwbouwontwikkelingen. En schoonheid en authenticiteit krijg je er gratis bovenop.”