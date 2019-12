1 op de 3 geven tot 200 euro aan kerstversiering Bjorn Cocquyt

16u19 0 Woon. 1 op de 3 Belgen geven 100 tot 200 euro uit aan hun kerstversiering en driekwart van ons speelt in op de trends van het moment en verandert dan ook elk jaar van decoratie. Dat en 11 andere weetjes kwamen aan het licht tijdens een bevraging van flashsalesplatform Veepee.

71 % zet een kerstboom.

42 % haalt een echte boom in huis.

73 % decoreert zijn interieur elk jaar anders voor de feestdagen.

Driekwart wacht tot begin december om de versieringen boven te halen.

De meerderheid gaat voor goud, rood en strakker wit.

21 % spendeert tussen 0 en 50 euro aan eindejaarsdecoratie, 42 % tussen 50 en 100 euro en 28 % tussen 100 en 200 euro.

41 % maakt zelf versiering.

11 % wisselt gerief uit met familie.

77 % beperkt zich tot de woonkamer, maar 14 % gaat all the way.

Iets meer dan de helft voorziet ook de buitenkant van de woning van een streepje kerst.

We vinden het niet nodig dat winkels hun decoratie al vroeg uitstallen. Voor 63 % is november het gepaste moment, voor 24 % mag dat zelfs tot december duren.

Opbergen gebeurt bij 6 op de 10 gezinnen meteen na het begin van het nieuwe jaar, maar 34 % wacht tot eind januari.

45 % legt onder de kerstboom ook een pakje voor de huisdieren.