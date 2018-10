Zwitserse luxevilla van 160 miljoen euro met privé-skilift ligt grotendeels onder de grond HR

25 oktober 2018

20u51

Bron: Aargauer Zeitung, CNBC, suedostschweiz 0 Wonen In Zwitserland staan veel mooie huizen. Maar voor wie waanzinnig rijk is, mag een ski-chalet net dat tikkeltje extra hebben. Zoals dit huis in Sankt-Moritz. De villa heet ‘ Lonsdaleite’ en is 160 miljoen euro waard. Ze bevindt zich grotendeels onder de grond. Onderaan ligt een meer dat wordt verlicht met Svarovski-kristallen.

Het werd gebouwd door de Poolse miljardair Jan Kulczyk, die in 2015 stierf, kort voor de voltooiing van het architecturaal pareltje. Zijn familie stelde de villa een jaar geleden te koop voor 160 miljoen euro. Dat zou overeenkomen met wat Kulczyk erin investeerde. Op dat moment was het de duurste woning die je in Zwitserland kon kopen. Op het eerste zicht ziet het huis er nochtans ‘gewoon’ uit, zeker langs de buitenkant. Die bestaat uit een bescheiden en nogal grijze gevel.

Of de familie van Kulczyck intussen een koper heeft gevonden, is niet duidelijk. Wie zich een pareltje als dit kan veroorloven, is meestal nogal gesteld op zijn privacy. Binnenin telt het huis zeven verdiepingen. En het zit helemaal vol met technologische snufjes. “James Bond zou zich hier thuisvoelen”, vertelde een vertegenwoordiger van Senada Azdem, dat instond voor de verkoop van het huis. De villa is opgebouwd rond een enorme, zeszijdige, glazen, zwevende trap die als het ware de ruggengraat vormt van het huis.

Bovengronds heb je vanuit de ontvangstruimte een prachtig zicht op de Zwitserse alpen en het Silvaplana-meer.

Aan de andere kant van de ontvangstkamer bevindt zich een pluchen muur, volledig bedekt met de zachte vacht van nertsen.

Vanuit de ontvangstruimte stap via de volledig automatische deuren de bibliotheek binnen, die rode fluwelen muren heeft.

Door in de bibliotheek op een geheime schakelaar te drukken, open je een nieuwe ruimte: een bureau met muren in goud.

De eerste maaltijd van de dag kan je nuttigen in de eivormige ontbijthoek, eveneens voorzien van een muur met 24-karaats goud.

Boven de ontbijttafel hangt een kunstwerk in de vorm van een ei. Dat alleen al kostte 130.000 euro.

De kristalheldere glazen trap brengt je naar vijf slaapkamers, waarvan de muren bedekt zijn met kasjmier. De aansluitende badkamers hebben elk hun eigen, kenmerkende zeldzame steen.

De ‘master bedroom’ heeft een vloer van witte Scandinavische vossenbont.

In de master suite beschik je ook over 360° ronde en niets verhullende inloopdouche. En dan tonen we de dressing met muren van 24-karaats goud nog niet eens.

Op de verdieping onder de master suite, bevindt zich een grote ruimte die toegang geeft tot een home-cinema, een privéskilift en een wijnkelder.

Na een dag skiën kunnen gasten zich terugtrekken in de welnessruimte, die is uitgerust met een Himalaya-zoutkamer, een stoombad en een high-tech douche.

De meest unieke verdieping van het huis bevindt zich helemaal onderaan. Het wordt beschreven als een soort ondergronds meer, verlicht door lampjes met Swarovski-kristallen.

Wie toch geen zin heeft om te zwemmen, neemt gewoon plaats in de jacuzzi ernaast.

Van daaruit heb je overigens een prachtig zicht op Venetiaanse kunstwerk dat tegen het plafond hangt.

Daarna kan je lekker uitrusten op de leren zetels die bijna 50.000 euro kostten. Terwijl je neerligt, kan je genieten van de kunstwerk tegen de muur: een Italiaans werk, gemaakt van gebroken spiegelglas.

Om vlot binnen en buiten te kunnen met je Bentley, bedacht de architect een vernuftige oplossing: een draaiplatform van meer dan 250.000 euro, waardoor je zelf niet moet zitten manoeuvreren.

En last but not least, je kan er ook skiën! Daarvoor neem je deze privé-stoeltjeslift en je komt rechtstreeks uit op de skipistes van Sankt-Moritz.