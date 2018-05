Zoveel betaal je voor een warmtepomp (en deze premies komen erbij kijken) Tom Mondelaers

02 mei 2018

11u02

De warmtepomp is dé duurzame verwarming van de toekomst. Toch loopt de prijs nog sterk op tussen de diverse types warmtepompen. Waaraan zijn die verschillen te wijten en wat krijg je er voor terug? Experte Jozefien Vanbecelaere van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) doet haar relaas voor bouwsite Livios

Vanbecelaere wijst op de prijsbepalers bij de aanschaf van een warmtepomp. “De twee belangrijkste factoren zijn het type warmtepomp en het vermogen. Het vermogen hangt af van de grootte van de woning en van het isolatieniveau.”

Je kan de kost van het systeem volgens Jozefien beperken met behulp van een performante regeling; of door energie op te slaan in je woning (dankzij de thermische inertie van beton bijvoorbeeld) of in een buffer (bijvoorbeeld een warmwatervat).

Benieuwd hoe zo’n warmwatervat werkt? Lees de getuigenissen van Patrick, Karel en Steven.

Op basis van een bevraging van leden-experts bepaalde ODE de gemiddelde prijs van elk type warmtepomp. Het gaat telkens om een warmtepomp van 8 kW voor een gebouw van 140-200 m².

Belangrijk: de gemiddelde prijzen gelden enkel voor ruimteverwarming. Als je ook sanitair warm water wil opwarmen, stijgt de prijs omdat hiervoor een groter vermogen nodig is.

1. Geothermische warmtepomp

Deze warmtepompen zijn het meest energie-efficiënt, maar ook het duurst. Ze halen energie uit de ondergrond of het grondwater en geven deze af in huis via vloerverwarming, ventiloconvectoren of extra grote radiatoren. Daarvoor worden leidingen in de grond gelegd. Verticaal met behulp van diepe putboringen; of horizontaal, waarbij de leidingen vlak onder het grasoppervlak komen te liggen.

Ontdek alle voor- en nadelen van geothermische warmtepompen.

- Gemiddelde prijs: 17.370 euro (inclusief 21% btw, installatie en boringen; exclusief warmteafgiftesysteem, bijvoorbeeld vloerverwarming)

- Premie: maximaal 4.000 euro en 40% van het factuurbedrag

2. Lucht-waterwarmtepomp

Deze warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Het rendement is lager dan bij een geothermische warmtepomp, omdat de buitentemperatuur minder constant is dan de temperatuur van de ondergrond. Daar staat tegenover dat dit type warmtepomp duizenden euro’s goedkoper is dan de geothermische warmtepomp.

Ontdek alle voor- en nadelen van lucht-waterwarmtepompen.

- Gemiddelde prijs: 7.850 euro (inclusief 21% btw en installatie; exclusief warmteafgiftesysteem, bijvoorbeeld vloerverwarming)

- Premie: maximaal 1.500 euro en 40% van het factuurbedrag

3. Lucht-luchtwarmtepomp

Ook deze warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht, maar in plaats van vloerverwarming of extra grote radiatoren, gebeurt de warmteafgifte rechtstreeks via convectoren.

Ontdek alle voor- en nadelen van de lucht-luchtwarmtepompen.

- Gemiddelde prijs: 7.750 euro voor een multi-splitsysteem (inclusief 21% btw, installatie, buitenunit en drie binnenunits, dus hier is het afgiftesysteem wél meegerekend) Let wel: een lucht-luchtwarmtepomp voor één ruimte (split-systeem) heb je al vanaf 4.400 euro (inclusief 21% btw en installatie)

- Premie: maximaal 300 euro en 40% van het factuurbedrag

Wist je dat lucht-luchtwarmtepompen momenteel de meeste verkochte systemen zijn? Lees hier hoe dat komt.

4. Hybride systeem (gascondensatieketel + lucht-waterwarmtepomp)

Dit systeem is een combinatie van een gascondensatieketel en een lucht-waterwarmtepomp. Zo combineer je het beste van twee werelden: als de omstandigheden gunstig zijn, haal je warmte uit de omgevingslucht. Op koude dagen, als het rendement van de warmtepomp laag is, schakel je over op aardgas.

- Gemiddelde prijs: 10.050 euro (inclusief 21% btw en installatie, exclusief afgiftesysteem)

- Premie: maximaal 800 euro en 40% van het factuurbedrag

Twijfel je na het lezen van dit artikel nog tussen een gascondensatieketel en een warmtepomp? Laat je inspireren door deze specialisten.

