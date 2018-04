Livios Magazine Gesponsorde inhoud Zorgeloos zomeren: 4 slimme tips voor een perfect terras Aangeboden door Deceuninck

18 april 2018

08u38 0 Wonen De zomer hangt nu écht in de lucht, zalig toch! Verdwijnt die positieve vibe eens je de toestand van je terrasplanken ziet? Dan is het hoog tijd voor het ‘ik-wil-een-nieuw-terras’-plan. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: met deze vier tips loodsen we je naar de ideale terrasbedekking voor jouw buitendromen.

Weer of geen weer

De eerste voorwaarde voor terrasplanken is dat ze tegen meer dan één stootje kunnen. Je terras moet niet alleen alle weersomstandigheden trotseren, je moet het ook ten volle kunnen gebruiken: tuinmeubels die verplaatst worden, kinderen die met hun driewieler over het terras racen, een glas wijn dat omvalt of sporen van de barbecue.

Moet kunnen, want Deceuninck heeft een krachtpatser in huis die dit allemaal aankan. De nieuwe Deceuninck Majestic-terrasplank bestaat uit een massieve Twinson-kern uit hout en pvc, omhuld door een pvc-mantel. Uv-stralen of spontane feestjes: deze terrasplanken swingen vrolijk mee.

Bye-bye keuzestress

Op voorhand beslissen welke afwerking het mooiste resultaat zal geven is vaak een moeilijke klus. Met de planken van Majestic kan je die keuze tot het laatste moment uitstellen. Je kan namelijk kiezen uit twee verschillende structuren, want elke plank is omkeerbaar. Aan de ene kant heb je de look van fijn gegroefd hout, aan de andere kant de structuur van natuurlijke houtnerven. Test dus live bij je thuis wat het mooist aansluit bij de uitstraling van je gevel en tuin. De collectie is verkrijgbaar in vier kleuren: steengrijs, klei, asgrijze eik en iriserende eik. De eikuitvoeringen beschikken over een niet repetitieve vlamtekening. Hierdoor is ieder plank uniek.

Vlekkenproof

Een terras dient om volop van te genieten. Het onderhoud van een terras is een vervelende klus, waar je liefst zo weinig mogelijk tijd aan verliest. Een onderhoudsvriendelijk materiaal is dus prioriteit nummer drie. Ook hier zit je goed met de Majestic van Deceuninck: het pvc-omhulsel is uitermate vlekbestendig. Bovendien hoef je de planken nooit te schilderen of te beitsen.

Nooit glad

Het grootste gevaar van een terras zijn pijnlijke uitschuivers wanneer de planken er nat bijliggen. Investeer daarom in je eigen veiligheid door te kiezen voor een terrasplank die voldoende grip biedt, ook als het pas geregend heeft. Ook op dit aspect scoren de planken van Majestic prima: dankzij de antisliplaag gaan je gasten niet onderuit en kunnen je kinderen ook bij nat weer in alle veiligheid buiten spelen. Extra troef: in deze planken kom je nooit een splinter tegen. Je blote voeten zullen je dankbaar zijn!

Ontdek naast de Majestic-terrasplanken ook de Caractère en Essentielle. Alle info op www.deceuninck.be en bestel hier de brochure.