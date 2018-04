Zonneluifel of terrasoverkapping? Twee experts leggen uit waar je écht op moet letten Tom Mondelaers

Bron: Livios 0 Wonen Terrasoverkappingen zijn hip, hot en happening. Dat blijkt uit het uitdijende aanbod van fabrikanten met trendy accessoires zoals geïntegreerde ledverlichting, schuivende zijwanden en luidsprekers. Maar hoe gaat het ondertussen met die andere vertrouwde terrastopper, de zonneluifel? De Terrasoverkappingen zijn hip, hot en happening. Dat blijkt uit het uitdijende aanbod van fabrikanten met trendy accessoires zoals geïntegreerde ledverlichting, schuivende zijwanden en luidsprekers. Maar hoe gaat het ondertussen met die andere vertrouwde terrastopper, de zonneluifel? De bouwsite Livios organiseerde een kletterende confrontatie!

Stevigheid versus flexibiliteit

Ronny Tiri, marketingmanager van zonweringsfabrikant Wilms: “Het belangrijkste verschil tussen een terrasoverkapping en een zonneluifel of knikarmscherm is het uitzicht. Bij knikarmschermen is alleen de kast tegen de muur nog zichtbaar als je het niet gebruikt. Bij terrasoverkappingen blijf je de constructie zien.”

“Met een terrasoverkapping kan je alle kanten uit, van een lamellen- of vouwdak tot horizontale en verticale doekzonwering”, zegt Ann Van Eycken van Verozo, de beroepsvereniging van fabrikanten van zonwering en rolluiken. “Bovendien vormen hoogtes tot 3 meter geen probleem en kan je de volledige breedte van je woning overkappen. Je kan een terrasoverkapping gebruiken als een soort veranda, afhankelijk van hoe ver je gaat in de afscherming (bijvoorbeeld door zijwanden of schuifdeuren toe te voegen, red.). Met buitenzetels en ander meubilair krijg je een heuse outdoor living.” Ze wijst ook op de vele accessoires bij een overkapping, zoals ingebouwde sfeerverlichting en verwarming. “Hoewel je deze ook steeds meer vindt bij knikarmschermen.”

Tegenover de vaste en regenbestendige constructie van een terrasoverkapping staat de flexibiliteit van de zonneluifel. “Een knikarmscherm gebruik je typisch om schaduw te creëren tijdens zonnige periodes in de zomer, terwijl je een terrasoverkapping ook sneller gebruikt op warme dagen in de lente of herfst”, zegt Van Eycken. Bovendien kan je een zonneluifel snel weer inschuiven: het enige wat overblijft is een kleine buis met ombouw.

“Zonneluifels meest verkocht”

“Terrasoverkappingen zijn een relatief nieuwe vorm van zonwering, maar sinds 2015 zijn ze aan een opmars bezig omdat het klimaat milder wordt en we meer tijd buiten doorbrengen”, zegt Ann Van Eycken. “In het begin hadden zonneluifels te lijden onder dat succes, maar nu stellen we vast dat ook knikarmschermen sterk in trek zijn, met dank aan modieuze toepassingen.”

Ronny Tiri bevestigt: “Wij verkopen nog altijd meer knikarmschermen, maar we voelen dat de vraag naar overkappingen stijgt.”

Muur niet altijd sterk genoeg

Terrasoverkappingen zijn opgewassen tegen extremere weersomstandigheden. “Ook overkappingen met doekzonwering zijn steviger dan de klassieke knikarmschermen omdat het doek met ritstechnologie vastzit in de geleiders”, weet Ronny Tiri.

Bij zonneluifels zijn er meer aandachtspunten. “Het is belangrijk dat de bevestigingsmuur sterk genoeg is om de constructie te kunnen dragen”, waarschuwt Tiri. “Bij oudere woningen met een dikke muuropbouw en een smalle spouwmuur is het meestal geen probleem om de constructie chemisch in de draagmuur te verankeren. Maar bij moderne woningen met een dikke laag isolatie in de spouw, of met een draagstructuur in houtskeletbouw, is dit niet evident. Eigenlijk zou je al bij het ontwerp je architect moeten inlichten, zodat hij de nodige voorzorgen kan nemen, bijvoorbeeld door een gegoten betonbalk te voorzien op de plaats waar je het knikarmscherm wil hangen.”

Het weer blijft het grootste pijnpunt bij zonneluifels, die in essentie toch vooral bescherming bieden tegen de zon. Ann Van Eycken: “Je zal het scherm moeten inschuiven als het begint te regenen of hard begint te waaien. Maar dit kan allemaal automatisch met behulp van wind- en regensensoren.”

Grote prijsverschillen

Prijzen zijn sterk afhankelijk van jouw specifieke situatie, maar in het algemeen is een terrasoverkapping duurder dan een zonneluifel. “Dat prijsverschil is normaal, er wordt veel meer materiaal gebruikt dan bij een knikarmscherm”, zegt Ronny Tiri. Veel hangt ook af van de opties: ga je voor een standaard overkapping of wil je geïntegreerde verlichting, glazen schuiframen en ingebouwde luidsprekers? Het is allemaal mogelijk, maar het drijft de prijs op.

