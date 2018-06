Zon, onderhoudsgemak én een mooi uitzicht: Canadese architect brengt woonwensen van de Vlaming in kaart Redactie

Bron: Livios 0 Wonen Wat betekent wooncomfort? Die vraag stelde Ermal Kapedani zich voor zijn doctoraatsstudie aan de Universiteit Hasselt. Drie jaar lang verdiepte de Canadese architect zich in de woonwensen van de Vlaming. Als kroon op het werk ontwikkelde hij een tool die je persoonlijke woonwensen vergelijkt met de werkelijke prestaties van je bestaande woning of het huis dat je wil kopen. “Een ideale scorekaart om aan je architect te bezorgen”, tipt hij aan de Wat betekent wooncomfort? Die vraag stelde Ermal Kapedani zich voor zijn doctoraatsstudie aan de Universiteit Hasselt. Drie jaar lang verdiepte de Canadese architect zich in de woonwensen van de Vlaming. Als kroon op het werk ontwikkelde hij een tool die je persoonlijke woonwensen vergelijkt met de werkelijke prestaties van je bestaande woning of het huis dat je wil kopen. “Een ideale scorekaart om aan je architect te bezorgen”, tipt hij aan de bouwsite Livios

Natuurlijk licht

Aan de hand van verschillende onderzoeken en case studies ging Ermal Kapedani op zoek naar wat we het allerbelangrijkst vinden voor ons wooncomfort. Met stip op één staat natuurlijk licht dat via ramen, lichtkoepels en lichttunnels naar binnen schijnt. Voor maar liefst 80% van de Vlamingen is daglicht een belangrijke comfortbepaler.

Andere belangrijke factoren

Natuurlijk licht is een absolute prioriteit, maar daarnaast zijn er nog een vijftal andere indicatoren die door een meerderheid dan helft van de Vlamingen als belangrijk bestempeld worden.

- Onderhoudsgemak

- Intelligente indeling van de ruimte

- Uitzicht op de tuin, straat, ruimere omgeving

- Inrichting en afwerkingsgraad (elegantie)

- Toegankelijkheid

Elementen zoals de binnentemperatuur en de luchtkwaliteit komen pas daarna aan bod. De aanpasbaarheid van de woning, een gemakkelijke bediening van technieken en kunstmatig licht, bleken voor minder mensen belangrijk.

Online tool

Kapedani heeft ondervonden dat het voor mensen vaak moeilijk is om hun comfortwensen duidelijk verstaanbaar te maken. Daarom ontwikkelde hij een online tool die het woningeigenaars, of wie een huis wil kopen, een pak eenvoudiger maakt. Op de website zie je een zestiental comfortbepalers met telkens een woordje uitleg. Door voor elke comfortbepaler aan te geven hoe belangrijk deze is voor jou, krijg je een zicht op jouw persoonlijke voorkeuren. Daarna evalueert de tool jouw huidige woning, of het huis dat je wil kopen, aan de hand van jouw woonwensen.

“Achteraf krijg je een visuele scorekaart van je woning, zodat je ziet waar het al goed zit, wat de kritieke punten zijn en waar de grootste marge is voor verbetering”, legt Kapedani uit. “Met deze checklist kun je naar je architect of aannemer stappen, zodat jullie beiden perfect op dezelfde golflengte zitten.”

Test het zelf

Op www.comforttool.be kan je de tool zelf uitproberen. Ook opmerkingen of voorstellen kan je achterlaten op de site. De ontwerpers noteren graag jouw feedback.

