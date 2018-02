Built-in & Home Connect Gesponsorde inhoud Zo verloopt koken 3.0: koken met een snuifje technologie Aangeboden door Siemens

21 februari 2018

07u00 0 Wonen Dé trend als het op wonen aankomt is ongetwijfeld de uitgebreide innovaties om je huis slimmer te maken. Ook in de keuken doet technologie haar intrede en dat biedt heel wat mogelijkheden om het koken en alles wat erbij komt kijken makkelijker en sneller te doen gaan.

Pannen zet je op een willekeurige plek op de kookplaat, keukentoestellen bedien je van op afstand, je oven is uitgerust met slimme technologie en laat geen enkele schotel nog mislukken… high tech wordt één van de belangrijkste ingrediënten in onze keuken. En aan innovatieve toestellen mankeert het, vooral bij Siemens, zeker niet!

Camera in de koelkast

Naast fruit en groenten, vlees en yoghurt vind je in sommige koelkasten van Siemens ook … camera’s. Twee om precies te zijn. Dankzij deze digitale oogjes moet je de koelkast niet meer open te maken om te weten wat er precies in zit: goed voor je energieverbruik, maar ook handig om bijvoorbeeld vanuit de supermarkt te checken welke ingrediënten je nog mist voor het avondeten.

Extra pluspunt: dankzij het monitoringsysteem krijg je op je smartphone een melding als de koelkastdeur niet gesloten is of als de temperatuur aangepast moet worden. Via de app Home Connect regel je de instellingen van je koelkast op je mobieltje, waar je ook bent. De app vertelt je meteen ook op welke plaats je welke producten legt voor optimale bewaring.

Kookpotten waar je wil

Wie stond nog nooit met de handen in het haar bij de kookplaat omdat er te weinig plaats was, of omdat de kookzones te groot bleken voor kleine kookpotten? Dankzij de kookplaat met FlexInductie plaats je voortaan je potten waar je dat het best uitkomt. De kookplaat detecteert de locatie en de inductie-elementen worden lokaal geactiveerd. Dit garandeert een efficiënt kookproces én je wint ruimte: kleine potten in de hoek, of je plaatst een gigantische pot over het hele oppervlak als er soep moet zijn voor de hele familie.

Nooit meer aangebrande kip

Ben jij de Master van de Braadkip of verdien je eerder de prijs van grootste warhoofd? Met een oven die uitgerust is met Home Connect technologie, gaat er nooit meer iets mis. Je selecteert een recept op je smartphone en hop, de app stuurt de juiste bakspecificaties door naar de oven én stelt hem meteen in op de juiste temperatuur. Je kan de oven ook vanop afstand laten voorverwarmen. Zo wordt zelfs de grootste kluns een keukenprins(es).



En ook de vaatwasmachine draait op deze technologie: het juiste wasprogramma selecteren? De machine activeren vanop afstand? Het lukt allemaal!

Een koffiemachine met een ‘wishlist’

Ristretto, cappuccino, latte macchiato… wat ook je koffievoorkeur is, het koffieapparaat iQ700 brouwt het voor je. Kan je ’s morgens niks beginnen zonder dat eerste kopje koffie? Met één druk op de knop heb je in geen tijd je zwarte goud in handen. Ook als er een bende vrienden op bezoek komt kan je een ‘wishlist’ samenstellen met ieders favoriete koffie en de machine maakt ze één voor één. Beter nog, de machine maakt een koffie die perfect past bij het dessert dat je selecteert.

Dit is nog maar een voorsmaakje van wat er allemaal mogelijk is in deze keuken 3.0, sowieso de meest hippe plek in huis. Omdat ook het oog wat wil, zijn al deze toestellen verkrijgbaar in inbouwversie en dat is goed nieuws voor het gebruiksgemak.