Zo (ver)bouwen jullie lang en gelukkig Jiska Agten

15 februari 2018

18u16 0 Wonen Er was eens een droom van een eigen liefdesnest. Tot de realiteit toesloeg en er enkel bouwvergunningen, stofwolken en geldgebrek overbleven. Plots is er die angst: eindigen jullie met een mooi huis maar zonder elkaar? Enkele tips van relatiedeskundige Rika Ponnet.

It’s a big deal

“Samen een huis bouwen is heel betekenisvol. Meer nog dan trouwen is de aankoop van een huis vandaag een van de grootste momenten in het leven. Dat een huis een grote emotionele waarde heeft, merk ik vaak als koppels scheiden: die papieren ondertekenen doet hen vaak minder dan het huis dat ze samen opgebouwd hebben, te verkopen. Gelukkig zijn er ook heel wat koppels die sterker uit een verbouwing komen.”

Doe de test

“Als jullie relatie wat problemen kent, zou ik afraden om in een zwaar (ver)bouwproject te stappen. Om te weten wat jullie aankunnen, is het slim om samen een grote klus aan te pakken – een kamer schilderen bijvoorbeeld. Zo zie je meteen hoe jullie op elkaar inspelen en kan je beter inschatten wat je zelf kan doen en wat je laat doen. Vinden jullie dat hele klussen allebei niet leuk, overweeg dan om wat langer te huren.”

Date met je architect

“Kies je architect met de grootste zorg, die persoon kan veel betekenen om de relatiestress buiten de deur te houden. Kan je je helemaal vinden in de ontwerpen van een architect, maar klikt het niet op menselijk vlak, zoek dan verder. Een goede architect is complementair met wat jullie als koppel kunnen.”

“Besef dat je je dromen onderweg zal moeten bijstellen” Rika Ponnet

Het valt vaker tegen dan mee

“Verbouwen verloopt nooit stressloos, altijd duiken er wel ergens moeilijkheden op die extra geld of tijd kosten. In combinatie met vermoeidheid vormen ze een voedingsbodem voor conflicten. Een realistische planning op voorhand kan helpen om het leefbaar te houden. Voorzie marge in je budget en timing en word niet te ambitieus in wat je zelf kan doen. Besef dus dat je onderweg je dromen hier en daar zal moeten bijstellen, het helpt om die flexibiliteit mentaal al in te bouwen.”

Maak dat je weg bent

“Het risico is groot dat jullie zo opgeslorpt worden door de verbouwplannen dat elk moment een werkmoment wordt. Zeker als er kinderen zijn. Om te vermijden dat jullie uit elkaar gedreven worden, is het belangrijk om nog eens iets plezants samen te doen. Ga even weg van de bouw en zorg dat het gevoel van verbondenheid de bovenhand krijgt op de praktische conflicten. Voel je dat dat niet lukt, ga dan een paar keer praten, bijvoorbeeld met een relatietherapeut. Twee of drie gesprekken kunnen veel doen.”

Kiezen is niet per se verliezen

“Er zijn zoveel keuzes die jullie moeten maken: van de kleur van de sofa tot de stijl van de badkamer. In de manier waarop beslissingen tot stand komen, komt jullie dynamiek als koppel boven: is er iemand die eenzijdig beslist? Als een van de twee maar blijft doorgaan over de kleur van de keuken, dan is er misschien meer aan de hand en is het basisvertrouwen niet oké. Als dat vertrouwen er wel is, is er altijd wel een manier om een compromis te vinden.”

Ga op een ander

“Stof en rommel hoort nu eenmaal bij een bouwwerf, vaak ook nog eens in combinatie met kleine kinderen, van een slechte timing gesproken! Ontzie elkaar zoveel mogelijk: het is miserie, maar van tijdelijke aard. Voor jullie allebei is dit een stresserende situatie. Probeer om dat niet op elkaar af te reageren, daarvoor zoek je beter een uitlaatklep bij mensen rondom je. Bij familie of vrienden mag je je emmer al eens leeggooien. En voor de rest komt het erop aan om te aanvaarden wat niet te veranderen valt. Deze mantra heb ik zelf vaak herhaald: ‘Dit gaat voorbij’. Vandaag is vandaag en morgen komt er een nieuwe dag: mindfull verbouwen, dat is de uitdaging.”