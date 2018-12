Zo maak je een uniek stuk van je Ikea-massameubel Björn Cocquyt

04 december 2018

20u00 0 Wonen Geen meubels die zo massaal van de band rollen als die van Ikea. Het is goed mogelijk dat de kast die jouw woonkamer siert ook in het huis van je buur, je tante én in dat van enkele vrienden staat. Origineel is anders, maar niet getreurd: er zijn heel wat stijlvolle manieren om van je Ikea-meubilair iets uniek te maken.

Wonen Kast Beta

Prettypegs ontwerpt poten voor zetels, tafels en kasten. Ze hebben ook heel wat fronten die je op de basiselementen van Ikeakasten kunt monteren. En voor de finishing touch heb je keuze uit een hele reeks deurknopjes.

Sofa Klippan

Bemz is gespecialiseerd in hoezen op maat om over zetels, fauteuils, slaapbanken, kussens en zelfs matrassen te trekken. Leuk als je echt iets origineel wil of als je bekleding versleten is. Het bedrijf stuurt gratis stalen op.

Keuken Knoxhult

Bij Behangfabriek hebben ze een hele reeks op maat gemaakte stickers om op de meubels van het Zweedse woonwarenhuis te kleven. Dat gaat makkelijk en snel en het resultaat is verbluffend.