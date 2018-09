Gesponsorde inhoud Zo laat je de fiscus jouw renovatie bekostigen! Aangeboden door Vlaamse Confederatie Bouw

04 september 2018

11u25 0 Wonen Wie via een schenking een huis verwerft in Vlaanderen en dit binnen de vijf jaar energiezuinig renoveert, betaalt minder schenkingsrechten. De korting loopt op tot 16.500 euro. Genoeg om je investering in bijvoorbeeld muur- of dakisolatie in één klap terug te verdienen! En dan moet de besparing op je energiefactuur nog volgen…

Wie vanaf 2021 een huis koopt of erft, is verplicht de woning binnen de vijf jaar energetisch te renoveren. De Vlaamse regering heeft daarvoor zes maatregelen bepaald: dak-, muur- en vloerisolatie, superisolerend glas, een condensatieketel, warmtepomp of zonneboiler. De overheid wil zo de CO2-uitstoot van onze woningen doen dalen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Maar het staat nu al vast dat je als eigenaar extra diep in je buidel zal moeten tasten om alle werken te bekostigen.

Verlaagde schenkingsrechten

Maar er is ook een achterpoortje voor wie een huis verwerft via schenking. Sinds 2015 geeft Vlaanderen een korting op de schenkbelasting als je een geschonken woning binnen de vijf jaar energiezuinig maakt. Het gaat om dezelfde energiebesparende maatregelen als hierboven, op voorwaarde dat de werken uitgevoerd worden door een aannemer en dat de renovatiekosten minstens 10.000 euro bedragen, exclusief btw.

Dankzij deze korting, verdien je de energiezuinige renovatie onmiddellijk voor een groot deel terug. Stel dat je als enig kind via schenking een huis verwerft van 250.000 euro, dan kan je 3.000 euro van de schenkbelasting terugvorderen. Voor een woning van 450.000 euro loopt de teruggave op tot 15.000 euro bij schenkingen in rechte lijn en 16.500 euro in niet-rechte lijn.

Vierdubbele winst

Deze regeling is zeer interessant voor schenkers (bijvoorbeeld ouders) die hun huis willen overdragen aan hun kinderen. Door de woning al voor hun overlijden te schenken, betalen de kinderen geen dure successierechten, maar de veel lagere schenkingsrechten. Als ze dan ook nog eens energiebesparend renoveren, besparen ze een tweede keer. En dan moet de échte besparing nog volgen: want wie investeert in een energiezuinige woning, profiteert jarenlang van een lagere energiefactuur én ziet de waarde van zijn woning stijgen.

Begin met isolatie

Een gouden tip voor wie zijn huis energetisch renoveert: begin altijd met het isoleren van het dak, de muren en de vloer. Pas als de volledige bouwschil goed is ingepakt, heeft het zin om ook te investeren in energie-efficiënte technieken zoals een zonneboiler of warmtepomp.

