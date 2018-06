Gesponsorde inhoud Zijn jouw ramen energieverslindend? Doe de test! Aangeboden door Deceuninck

14 juni 2018

09u53 0 Wonen In een doorsneewoning gaat ongeveer 15% van de warmte verloren via de ramen en deuren. De vraag is nu hoe het met jouw huis gesteld is? Met deze test weet je of jouw ramen nog in orde zijn.

Dit zijn de belangrijkste signalen van energieverslindende ramen:

• Enkele beglazing

• Schrijnwerk in slechte staat (bijvoorbeeld rottend of afschilferend hout)

• Spleetjes en kiertjes langs de profielen

• Koud gevoel in de buurt van het raam

• Snel dalende temperatuur en continu bijverwarmen

• Tochtgevoel in je woning

• Storende omgevingsgeluiden

Kan jij een of meerdere bolletjes afvinken? Dan is het tijd voor nieuwe ramen. Het effect merk je snel op je energiefactuur en aan je wooncomfort. Bovendien jaag je de waarde van je woning de hoogte in én woon je comfortabeler!

Hou bij het kiezen van nieuwe ramen rekening met deze vijf tips:

1. Plaats hoogrendementsbeglazing

Vervang enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing (HR). Per vierkante meter bespaar je zo 15 tot 22 euro per jaar. HR-beglazing heeft een isolatiewaarde (U-waarde) van 1,0 W/m²K. Drievoudig glas doet het nog beter. In combinatie met superisolerend glas is het dankzij de nieuwe Zendow#neo Premium-reeks van Deceuninck zelfs mogelijk een U-waarde van 0,65 W/m²K te behalen.

Bereken met de gratis energiesimulator van Deceuninck hoeveel geld je gemiddeld bespaart door jouw bestaande ramen te vervangen.

2. Ga voor isolerend schrijnwerk

Sterk isolerende profielen zijn minstens even belangrijk. Vroeger werden raamprofielen traditioneel versterkt met gegalvaniseerd staal. Met de gloednieuwe revolutionaire Linktrusion-technologie pakt Deceuninck het helemaal anders aan. Deze technologie garandeert een uitstekende energiescore en werd voor het eerst toegepast binnen de Zendow#neo-reeks.

Deze superisolerende ramen hebben uitstekede thermische en akoestische eigenschappen. Zo geniet je van een lagere energiefactuur en vermijd je lawaaihinder.

Vraag hier je gratis plaatsingsofferte aan.

3. Kies onderhoudsvriendelijke profielen

Kies profielen die niet alleen uitstekend isoleren, maar ook makkelijk in onderhoud zijn. De pvc-ramen van Deceuninck Zendow#neo zijn bijzonder onderhoudsarm. Schilderen of beitsen hoeft nooit. Bovendien zijn alle Deceuninck pvc-ramen van nature uit vuil- en stofwerend. Dat betekent meer quality time voor je gezin. Ook qua stijl en kleur is er voor ieder wat wils.

Tip: probeer de kleurensimulator van Deceuninck en krijg een waarheidsgetrouw beeld van de nieuwe ramen in jouw woning.

4. Verzeker je van een uitstekende wind- en waterdichtheid

Ook een perfecte wind -en waterdichtheid is cruciaal. Naast de profielen spelen de dichtingen hier een belangrijke rol. De Deceuninck-dichtingen fungeren enerzijds als afdichting tussen de beglazing en het profiel en anderzijds als aanslagdichting tussen het kader en de vleugel. Ze worden vervaardigd uit een hoogwaardig materiaal waardoor ze enorm flexibel en veerkrachtig zijn.

Met de Zendow#neo-ramen ben je verzekerd van een uitstekende wind- en waterdichtheid.

5. Kies een gecertificeerde partner

Deceuninck draagt kwaliteit hoog in het vaandel en laat al zijn producten certificeren. Ook voor de plaatsing van je ramen moet kwaliteit op de eerste plaats komen.

Een erkende plaatser beschikt over de nodige kennis en ervaring om je buitenschrijnwerk op de juiste manier te installeren. Daarom zijn Preferred Partners van Deceuninck houder van alle sectorspecifieke kwaliteitslabels voor fabricatie en plaatsing, zodat zij aan alle kwaliteitseisen beantwoorden.

Contacteer een Preferred Partner.