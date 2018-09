Zeven tips om meer natuurlijk licht in huis te krijgen Jolijn Vandebeek

20 september 2018

13u30

Bron: Livios 0 Wonen De Universiteit Hasselt deed onlangs een onderzoek naar de aspecten die we het belangrijkst vinden voor maximaal wooncomfort. Met stip op één: natuurlijke lichtinval. Maar hoe haal je daglicht tot diep in huis? Met deze zeven systemen laat je elk interieur stralen.

1. Maximale lichtinval met een vide

Een vide is vooral bij moderne woningen populair. Via deze open ruimte van twee of meer verdiepingen kan je licht binnenbrengen via ramen in je muren of dak. Zo ontvangen kamers die met de vide verbonden zijn extra daglicht. Bovendien creëer je door het hoge plafond meer openheid in je woning. Een vide kan wel geluidsoverlast geven. Houd ook rekening met je verwarmingsmethode. Je kiest best voor vloerverwarming zodat je minder last hebt van warme lucht die naar het plafond stijgt.

2. Genieten van zonlicht op je patio

Een patio of open binnentuin omgeven door grote raampartijen zorgt niet enkel voor extra groen, maar trekt het daglicht tot in het midden van je woning. Voor deze oplossing moet je wel bewoonbare binnenruimte opofferen. Maar je krijgt er heel wat voor terug: een extra plaats om te relaxen én meer natuurlijk daglicht. Kies je voor schuiframen? Dan kan je bij mooi weer de ramen open zwieren zodat je patio een echt onderdeel van je leefruimte wordt.

3. Dakvenster voor hellend dak

Dakvensters zijn voor woningen met een hellend dak de meest voor de hand liggende oplossing. Wist je dat het licht dat door het dak binnenvalt drie keer intenser is dan licht dat via een gewone raam binnenkomt? Om voldoende licht binnen te halen, hanteer je de 12 procentregel. Het glasoppervlak moet minstens 12 procent van de vloeroppervlakte van je kamer bedragen. Voor een kamer van 15 m² heb je dus een dakvenster nodig met een glasoppervlak van 1,8 m². Opgelet: om een groot dakvenster te kunnen plaatsen, moet je de dakconstructie mogelijk verstevigen.

Hou bij de plaatsing ook rekening met de oriëntatie van het raam. In kamers die uitgeven op het noorden is het binnenvallende licht koeler en meer verspreid. Daarom plaats je dakvensters hier beter wat lager. Zo valt het licht rechtstreeks binnen en geniet je van een mooier uitzicht. In zuid- of west-georiënteerde kamers valt er eerder een hard en warm licht binnen. Plaats de ramen hier wat hoger, zodat het licht tegen de muur in de kamer weerkaatst en je een zachter en verspreid licht krijgt. Voor hoge ramen is elektrische bediening zeker een aanrader!

Richtprijs: vanaf 269 euro exclusief btw en plaatsing.

Tip: Opgelet voor oververhitting. Omdat er in de zomermaanden te veel licht en vooral warmte kan binnenkomen via glas, investeer je best in goede zonwering. De keuze is enorm: van rolluiken of verticale screens tot lamellen of raambekleding.

Lees ook: Dit zijn drie alternatieven voor een dakvenster

4. Platdakvenster met een vleugje design

Bij rijwoningen of een aanbouw vormen platte daken geen uitzondering. Met een vlak platdakvenster haal je eenvoudig licht tot midden in je woning. Ze bestaan uit een geïsoleerde opstand met twee, drie of vier lagen beglazing. Vlakke platdakvensters geven een designtoets aan je woning. Je hebt er zelfs die toegang tot je dak geven of exemplaren waarover je kan wandelen, ideaal om op je dakterras te integreren.

Een platdakvenster met twee lagen beglazing weegt minstens 35 kg per m². Voor een model met drie lagen beglazing moet je rekenen op minstens 55 kg per m². Laat dus zeker controleren of je dak stevig genoeg is.

Richtprijs: vanaf 436,76 euro exclusief btw en plaatsing.

5. Lichtkoepel als betaalbare oplossing

Een goedkopere manier om licht binnen te laten onder je plat dak is met een koepel. Het voordeel is dat je door het lage gewicht bijna nooit je dak hoeft te verstevigen. Bij de plaatsing wordt er een gat gemaakt in je dak en een opstand geplaatst, met eventueel beglazing, waarop de koepel bevestigd wordt. Met beglazing onder je koepel geniet je van betere thermische prestaties.

Er bestaan koepels uit acrylaat of polycarbonaat. Die laatste biedt extra bescherming tegen inbrekers. Ga jij voor een heldere of een opalen koepel? De opalen variant laat iets minder licht door, maar zorgt voor een aangenamere lichtverspreiding zonder harde schaduwen. Nog een voordeel is dat je geen inkijk hebt van nieuwsgierige buren. Aan jou de keuze!

Richtprijs: vanaf 268 euro exclusief btw en plaatsing.

Lees ook: Haal meer licht in huis met een lichtkoepel of lichttunnel

6. Grote impact met een lichtstraat

Een aaneenschakeling van meerdere platdakvensters vormt een lichtstraat. Hiermee creëer je een aanzienlijke lichtinval in een groot deel van je woning. Op de markt vind je standaard lichtstraten, maar het is ook mogelijk om ze op maat te laten maken in functie van je woning.

Bij de plaatsing is het belangrijk dat de constructie goed aansluit op het dak, om infiltratieproblemen te voorkomen. Ook het dak zelf moet verstevigd worden om het grote gewicht te kunnen dragen. Wil je het jezelf gemakkelijk maken? Kies dan voor zonwerende, thermisch isolerende en zelfreinigende beglazing. Zo vermijd je te veel lichtinval en warmte én hoef je niet het dak op om de lichtstraat te reinigen.

Richtprijs: vanaf 2.092 euro exclusief btw en plaatsing.

7. Lichttunnels voor onbereikbare ruimtes

Hoe haal je daglicht binnen in ruimtes waar ramen niet mogelijk zijn? De nachthal, bijvoorbeeld. Of het toilet. Wil je hier meer daglicht integreren? Dan zijn lichttunnels ideaal. Via buizen wordt het daglicht naar een dieper gelegen ruimte getransporteerd. Het geheim zit aan de binnenzijde van het buizensysteem, waar een spiegelbekleding het daglicht reflecteert. De ideale plaats voor een lichttunnel is op het zuidelijk deel van je dak, uit de schaduw. Het systeem is zowel voor nieuwbouw als renovatie geschikt, ongeacht of je nu een plat of hellend dak hebt. Er bestaan zelfs exemplaren om op je buitenmuur te plaatsen.

Richtprijs: vanaf 148,51 euro exclusief btw en plaatsing.

Dit artikel stond op 20/9/2018 in Livios magazine, bijlage van Het Laatste Nieuws.

