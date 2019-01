Zelf je huis verkopen? Onze immo-expert geeft tips Björn Cocquyt

20 januari 2019

08u10 0 Wonen Steeds vaker verkopen mensen hun huis zonder immokantoor. Via de sociale media en een eigen wesbite kun je makkelijk zelf een groot publiek bereiken. Maar zelfs al heb je geen makelaar nodig, een beetje advies is steeds welkom. Daarom bundelde onze immo-expert zijn tips.

De prijs: wees realistisch

Ook al ben je niet van plan om met een makelaar in zee te gaan, toch kun je er maar beter enkele bij je thuis uitnodigen om een schatting te maken. Laat hen duidelijk blijken dat je een vrijblijvende schatting verwacht, zonder verdere verplichtingen.

Ga ook op immosites op zoek naar huizen zoals dat van jou, die zowel qua oppervlakte, indeling, bouwjaar... gelijkaardig zijn. Met die info en de geschatte bedragen van de makelaar kun je een startprijs bepalen. Je wil natuurlijk zo veel mogelijk geld voor je huis krijgen, maar je moet realistisch zijn. Een goede graadmeter is het gemiddelde van alle bedragen die je verzamelde en daarbij nog zo’n 5 % geteld.

Dat laat nog wat marge voor onderhandelingen, al mag die ook niet te groot zijn. Een kandidaat die merkt dat er vlotjes 10.000 euro van de prijs af kan, zal zeker voor nog meer korting gaan. Als je alle tijd hebt om te verkopen, kun je proberen nog iets meer dan 5% bij het gemiddelde te tellen. Wanneer het snel moet gaan, blijf je daar beter wat onder.

De bezichtigingen: maak het gezellig, maar niet persoonlijk

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Je huis kan er dus maar beter piekfijn bij liggen als er kandidaat-kopers over de vloer komen. Opgeruimd staat netjes, want een stapel afwas in de keuken of een tot de nok gevulde speelkamer voorkomen dat de bezoekers een goed beeld van de ruimtes krijgen.

Wie een huis bezichtigt, wil niet weten hoe jij er leeft of wat jij mooi vindt, maar ontdekken of híj hier zou kunnen wonen. Dat lukt het best in een neutrale omgeving. Een knalrode accentmuur schilder je maar beter wit, een wand met foto’s en tekeningen maak je leeg. De kracht zit hem dus in de eenvoud.

Een huis zonder persoonlijke spullen kan toch best gezellig zijn. Een brood op een mooie plank in de keuken, een boeket bloemen op de eettafel, trendy kussens in de zetel, een brandend kaarsje in de slaapkamer... Het zijn allemaal zaken die de kandidaat-kopers zin geven om hier te wonen.

Zonnige dagen in mei, juni en september zijn de beste momenten voor een bezichtiging. Maar daar kun je uiteraard niet op wachten. Plan de bezoeken wel zo veel mogelijk overdag. Doe ook altijd alle gordijnen open en steek voldoende lichten aan. Zo is alles beter zichtbaar en maak je de bezoekers onbewust duidelijk dat je niets te verbergen hebt. En hoe meer licht er is, hoe ruimtelijker een huis aanvoelt.

De onderhandelingen: hap niet meteen toe

Hoe meer kandidaat-kopers je hebt, hoe beter. Je hoeft dus niet meteen toe te happen bij het eerste het beste bod, behalve dan als je er al een hele tijd op zit te wachten. Als je binnen een korte termijn van pakweg een week merkt dat er meerdere kandidaten een bod willen uitbrengen, dan kun je hen daarvan op de hoogte brengen en vragen om in een gesloten enveloppe een bod uit te brengen dat niet begrensd moet worden door jouw vraagprijs.

Huizen op gewilde locaties worden op die manier vaak voor meer geld verkocht dan de verkoper oorspronkelijk in gedachte had. Je kan alle geïnteresseerden ook tegen elkaar uitspelen, maar dat is niet echt fair en vooral: je riskeert dat sommigen afhaken.

Hou tijdens de onderhandelingen ook een minimumbedrag in je hoofd waar je gedurende de eerste zes weken niet van afwijkt. Bij gebrek aan interesse pas je daarna je verwachtingen wat aan.