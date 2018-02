Zelf chape leggen? Het kan dankzij West-Vlaamse uitvinding Jolijn Vandebeek

13 februari 2018

11u21

Bron: Livios 0 Wonen Lang wachten op je chapper? Waarom probeer je het niet zelf! De West-Vlaamse start-up Staenis brengt een ‘chaperooster’ op de markt en belooft professionele kwaliteit op maat van doe-het-zelvers. De bouwsite Lang wachten op je chapper? Waarom probeer je het niet zelf! De West-Vlaamse start-up Staenis brengt een ‘chaperooster’ op de markt en belooft professionele kwaliteit op maat van doe-het-zelvers. De bouwsite Livios sprak met ontwikkelaars Tom Verstaen en Daisy Bohyn. "Met ons systeem kan je heel wat geld uitsparen."

Het chaperooster van Staenis werd goedgekeurd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Hoe werkt het precies? “Je plaatst één rij kunststoffen roosters, stelt ze in op de juiste hoogte, vult ze met chape en trekt de chape vervolgens vlak op de bovenkant van het rooster. Het rooster blijft permanent zitten en zorgt voor een vlakke en barstvrije dekvloer. Je hebt ook geen uitzettingsvoegen meer”, zegt Tom Verstaen, die in 2017 nog nationaal Tegelzetterkampioen werd.

Chape voor doe-het-zelvers

“Het grote voordeel is dat iedereen nu zelf chape kan plaatsen”, vertelt Daisy Bohyn, interieurarchitecte en productontwikkelaar. “Tot nu toe durfden doe-het-zelvers er niet aan te beginnen omdat het moeilijk is om chape perfect vlak te krijgen. Met het Staenisrooster is dat geen probleem meer. Doordat het rooster opgedeeld is in hokjes van 0,25 m² blijft de chape perfect vlak bij het plaatsen én bij het drogen. Bovendien kan je het systeem combineren met vloerverwarming.”

… en professionelen

“Voor professionelen is het dan weer een voordeel dat ze er een handig hulpmiddel bijkrijgen. Zo kunnen chapebedrijven minder ervaren medewerkers makkelijker inzetten voor de plaatsing. Het Staenisrooster helpt hen kwaliteit leveren.”

Geld besparen

“Vooral voor kleine oppervlakten zoals een keuken of badkamer is het duur om een professionele chapper te laten komen. Voor particulieren is de richtprijs gemiddeld 16,50 euro per vierkante meter. Je kan dus heel wat geld uitsparen”, vertelt Daisy.

… maar ook tijd

Er zijn slechts een 350-tal professionele chapebedrijven in Vlaanderen. Wachttijden kunnen dus oplopen. “Met het Staenisrooster gaat chape leggen even snel als de klassieke manier. We willen nog tools ontwerpen waardoor het nog vlugger kan. Maar dat is voor de toekomst”, besluit Daisy.

