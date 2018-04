Livios Magazine Gesponsorde inhoud Zalig fris in huis: screens houden de zon buiten Aangeboden door Winsol

18 april 2018

09u39 0 Wonen Niks zo slecht voor je huis als oververhitting, het kost namelijk meer energie om je woning af te koelen dan te verwarmen. Screens zijn een gedroomde oplossing om de zon buiten te houden exact wanneer het nodig is. Marc Geers van Winsol gidst je naar een heerlijk fris huis.

Wat heb je nodig?

“Een screen is een verticale zonwering die de zon buitenhoudt wanneer jij vindt dat het nodig is. Je hebt er in een nieuwe woning alle voordeel bij om alles zo mooi mogelijk weg te werken zodat je zo weinig mogelijk ziet van de screens op momenten dat het licht volop mag binnen stromen. De meest voor de hand liggende plaats om de screenkast en geleiders weg te werken is de spouw.”

Wat bij een renovatie?

“Als de ramen toch vervangen moeten worden, dan is een renovatie het ideale moment om screens in te bouwen in de spouw. Is de verbouwing minder ingrijpend, dan is de voorbouwmethode een betere oplossing. Daarbij wordt de screenkast aan de buitengevel voor het raam gemonteerd. Belangrijk is dat de onderkant van de kast niet voor het raam hangt en zo het zicht belemmert. Speciaal hiervoor heeft Winsol een compacte screenkast ontwikkeld van 90 op 90 millimeter. Ze past perfect op de omlijsting van het raam en steekt niet verder uit dan je gevelsteen. Deze oplossing is ook ideaal boven glaspartijen die als deur worden gebruikt.”

Hoe kies ik een doek?

“Een screen moet alle weersomstandigheden aankunnen zonder zijn strakke look te verliezen. Twee doektypes voldoen aan deze eisen. De meest stabiele doeken bestaan uit geweven glasvezel met een pvc-coating. Ze kunnen grote afmetingen aan (tot wel zes meter) en bestaan in bijna vijftig verschillende kleurvariaties. Je kan kiezen uit een verschillende diameter van gaatjes, ook wel ‘openingsfactor’ genoemd, die bepaalt de lichtdoorbaarheid van het doek. Het tweede type bestaat uit polyestervezel omgeven door pvc. Ook dit doek is in meerdere kleuren en nog meer openingsfactoren te verkrijgen, maar is beperkter in afmetingen.”

Hoe lang gaat het mee?

“De modernste screens hebben een lange levensduur. Het doek wordt links en rechts strak gespannen gehouden door een zip of rits die vastzit in een geleider. Dit is mooier, maar ook windvaster. Onze Solfix screens kunnen windsnelheden aan tot 120 kilometer per uur. Het doek zit echt muurvast waardoor het minder snel verslijt.”

Manueel of elektrisch?

“Oudere screens kan je eventueel manueel bedienen, maar om een gezipt screen te openen heb je echt wel kracht nodig en kies je beter voor een gemotoriseerde oplossing. Screens met een motor kan je op verschillende manieren aansturen. De simpelste oplossing is elektrisch met een knopje op de muur, maar steeds meer mensen kiezen voor een draadloze bediening. Er bestaan wind- en zonwachters die het screen openen en sluiten van zodra ze een bepaalde windsnelheid of periode van zonlicht detecteren. Daarnaast kan je met enkele opties een screen ook vanop afstand bedienen met een app.”

