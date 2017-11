Yves vindt manier om van verwarmingsfactuur af te geraken. “Nog genoeg brandhout voor jaren” Tom Mondelaers

Bron: Livios 0 Yves Dupont Yves uit Hasselt bouwde zó energiezuinig dat hij zelfs geen traditionele verwarming meer nodig heeft. Resultaat? Een verwarmingsfactuur van nul euro! Wonen Welgeteld nul euro betalen ze voor verwarming én warm water. Yves en Ann uit Hasselt plukken volop de vruchten van hun energiezuinige nieuwbouw. En iedereen mag komen kijken hoe ze dat doen!

Yves Dupont woont samen met zijn vrouw Ann en hun drie kinderen in een superenergiezuinige nieuwbouw in Hasselt. En dat mag je letterlijk nemen. Energieadviseur Yves maakte er een punt van om de ecologische voetafdruk van zijn gezin zo laag mogelijk te houden. “We hebben gekozen voor een houtskelet. Aan de buitenkant van het skelet plaatsten we bio-ecologische houtwolplaten. De muren zijn geïsoleerd met cellulosevlokken, de vloeren met resolschuim. De binnenkant is afgewerkt met gipsvezelplaten. Als ons huis ooit afgebroken wordt, wat we hopelijk zelf niet meer meemaken, bestaat het afval vooral uit milieuvriendelijke en recycleerbare materialen.”

Basisregel: isoleren

Yves koos er ook voor om goed te isoleren (40 cm dakisolatie, 30 cm voor de muren en 20 cm vloerisolatie). “Goed isoleren is de absolute basis”, zegt Yves. “Als je toch moet besparen, doe je dat beter op technieken, want die kan je achteraf nog aanpassen. Dat gaat met isolatie een pak moeilijker. Bovendien is de warmtevraag in een goed geïsoleerd huis zo klein dat je zelfs met een inefficiënt verwarmingstoestel nog beter af bent dan andersom.”

Warmtepomp versus houtkachel

Ondanks de doorgedreven isolatie, moest Yves toch op zoek naar een manier om het sanitair warm water op te warmen en om het huis op erg koude dagen bij te verwarmen. “Als je passief bouwt, zoals wij, heb je eigenlijk twee keuzes: ofwel verwarm je met een warmtepomp, ofwel met een houtkachel. Zelf had ik wat moeite met het elektriciteitsverbruik van een warmtepomp, daarom hebben wij gekozen voor een pelletkachel waarmee we ook stukhout kunnen stoken. De kachel is verbonden met een groot buffervat, waarop ook de zonneboiler is aangesloten. ’s Zomers verwarmen we ons water met gratis zonne-energie, ’s winters via de houtkachel.”

Genoeg brandhout

De nieuwbouw is nog maar net helemaal klaar, maar Yves verwacht dat hij ongeveer 2 m³ hout per jaar zal nodig hebben. “Dat komt neer op zo’n 200 euro per jaar voor verwarming en warm water. Maar voorlopig verwarmen we nog gratis. We hebben in de tuin nog genoeg brandhout voor jaren.”

Over de uitstoot van fijnstof maakt Yves zich geen zorgen. “Houtkachels staan daardoor in een negatief daglicht, maar je kan een moderne kachel absoluut niet vergelijken met de gemiddelde houtstoof van twintig jaar oud. Hetzelfde geldt voor dieselwagens: die kan je toch ook niet allemaal over dezelfde kam scheren?”

Levenslang wonen

Het huis van Yves en Ann kan later makkelijk opgedeeld worden in twee wooneenheden. “Dat hebben we heel bewust gedaan”, zegt Yves. “We hebben nu drie kinderen, maar vroeg of laat gaan die het huis uit en komt er een hele bovenverdieping vrij. Daarom hebben we op de benedenverdieping bepaalde ruimtes een dubbele bestemming gegeven. De huidige wasplaats kan later makkelijk een badkamer worden. De woonkamer is nu wat ruim, wat ook nodig is met z’n vijven, maar deze kunnen we straks makkelijk verkleinen om er een slaapkamer van te maken. Ook op de verdieping is aan alles gedacht. Zo zijn alle leidingen al gelegd om een keuken te kunnen plaatsen.”

Eetbare tuin

Ook op andere vlakken zijn Yves en Ann met duurzaamheid bezig. Zo rijdt Yves met een elektrische scooter (“Nog geen moment spijt van gehad!”) en hebben ze ook een eetbare tuin aangelegd. “We eten vooral groenten en fruit uit eigen bodem. En als we naar de winkel gaan, kopen we zoveel mogelijk biologisch”, aldus Yves Dupont, die zelf ook cursussen geeft over duurzaam bouwen.

Wil jij zelf ontdekken hoe Yves en Ann erin slagen om zonder verwarmingsfactuur te leven? Ze stellen hun woning open op zaterdag 11 en zaterdag 18 november, om 14u. Schrijf je meteen in!

