Yves en Heidi bouwen strakke villa met containers Tom Mondelaers

09 februari 2018

12u15

Bron: Livios 11 Wonen De stad Gent wil binnenkort containerwoningen bouwen. Niet enkel als sociale huisvesting, maar ook als starterswoningen voor jonge koppels. Niets nieuws onder de zon, Heidi en Yves uit Diepenbeek bouwden tien jaar geleden al een strakke villa met containers. "Het is betaalbaar, snel én energiezuinig!", zeggen ze op de bouwsite De stad Gent wil binnenkort containerwoningen bouwen. Niet enkel als sociale huisvesting, maar ook als starterswoningen voor jonge koppels. Niets nieuws onder de zon, Heidi en Yves uit Diepenbeek bouwden tien jaar geleden al een strakke villa met containers. "Het is betaalbaar, snel én energiezuinig!", zeggen ze op de bouwsite Livios

Yves en Heidi bouwden hun huis in 2009. Om de kosten zo veel mogelijk te drukken en toch voldoende ruimte te creëren voor hun drie opgroeiende tieners, gingen ze aan de slag met containers. Concreet hadden ze vier units nodig voor hun nieuwbouw. "Twee units van 3,40 bij 12 m tegen elkaar voor het gelijkvloers. En daarbovenop nog eens twee units met dezelfde afmetingen. De totaal bewoonbare oppervlakte bedraagt zo om en bij de 165 m²", vertelt Yves. "Om open ruimte te creëren tussen de woon- en eetkamer hebben we gewerkt met een open koppeling. Daar is op de plaats waar de units op elkaar aansluiten de wand weggelaten."

Ruwbouw in vier uur tijd

Het plaatsen van de ruwbouw nam amper vier uur tijd in beslag. "Daarna was ons huis in principe bewoonbaar", vertelt Yves. "Op voorhand had een aannemer een fundering gegoten rondom de omtrek van de units. Om er zeker van te zijn dat ze helemaal waterpas stonden, heeft hij ook twee lagen met snelbouwsteen gemetseld waar we de units dan op hebben laten zakken met een hijskraan. Een chemische verankering zorgt voor een solide bevestiging op de ondergrond. De koppeling van de verschillende units aan elkaar gebeurt mechanisch met bouten en moeren."

Geen chape

Na de ruwbouw kan de afwerking onmiddellijk beginnen. "Een chape is niet nodig", weet Yves. "Je kan de houten kepers van de units rechtstreeks bevloeren. En dat is stevig. Wij hebben in de woonkamer bijvoorbeeld een speksteenkachel van twee ton neergezet, zonder enig probleem."

Ook het schrijnwerk is helemaal kant-en-klaar. "Wij hebben gekozen voor schrijnwerk met een U-waarde van 1,1 W/m²K. Dat komt overeen met het niveau van een lage-energiewoning. De isolatie is ook navenant: in de buitenwanden van de woonunits zit 16 cm rotswol, 12 cm in de vloer en 20 cm in het dak."

Speksteenkachel én warmtepomp

Als verwarming hebben Yves en Heidi naast de speksteenkachel gekozen voor een lucht-luchtwarmtepomp, waarvan de binnenunits ook al in het atelier gemonteerd werden. “Voor waterverwarming gebruiken we een warmtepompboiler. Je ziet, je kan woonunits zo ver laten afwerken als je zelf wil."

Ook de afwerking aan de buitenkant verloopt erg snel. "Het enige wat we nog nodig hadden, was een aannemer voor het gevelmetselwerk. In totaal was er aan onze woning tien dagen werk, inclusief de funderingswerken."

E-peil 41

Het huis van Yves en Heidi scoorde in 2009 een E-peil van amper 41, wat toen overeenkwam met een zeer lage-energiewoning. Het mag duidelijk zijn: Yves en Heidi hebben een originele en energie-efficiënte woonst gebouwd. En dat voor een bijzonder aantrekkelijke prijs. "Voor een huis zoals het onze mag je rekenen op een prijs van 175.000 euro, inclusief kosten. Dat maakt deze manier van bouwen heel interessant voor mensen die het anders net niet kunnen betalen. En uiteraard voor wie geen tijd wil verliezen. Echt, wij raden het iedereen aan!"

