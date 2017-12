WOONVIDEO: Zo vier je kerst dit jaar met piñatas, papieren ballen en gedroogde bloemen Bjorn Cocquyt

07u00 0 Eddy Vangroenderbeek Wonen Voor kerst trekken Fabienne en Floris alle registers open. Dan wordt hun huis in Brasschaat ondergedompeld in een overvloedige kerstsfeer. “In deze periode van het jaar mag je al eens buiten de lijntjes kleuren. Eclectisch kan, op voorwaarde dat die stijlenmix in het geheel past”, vertelt het koppel dat met Yay Concept Store een winkel heeft met feestartikelen en originele cadeautjes.

Hun boom is versierd met flinterdunne koperdraad met ledlampjes, veel gedroogde bloemen, papieren figuurtjes en hier een daar een gouden accent. De boom eist niet alle aandacht op, omdat hij slechts één onderdeel van een groter kerstinterieur is. In de living hangen twee muren vol met kleurrijke bloemen, sterren, kroonwielen en slingerballonnen. Naast de roze en rode toetsen van de papierwaren en bloemen vallen vooral de metallics op.

Nog origineel: de piñatas. De felgekleurde figuren in papier-maché, met vaak een lekkere verrassing in, waren afgelopen zomer al een hit en duiken nu op in allerlei kerstvarianten. “Ik wilde er eerst in de boom hangen, maar daar pasten ze niet echt. Daarom heb ik ze in een boeket naast de boom verwerkt.”

De grootste pinãta, in de vorm van een rendier, staat op de rijkelijk versierde feesttafel met eucalyptus- en in het goud gespoten aspergetakken, verfijnde papieren ballen en verschillende boeketten. Grootmoeders servies ontbreekt en is vervangen door stijlvolle kartonnen bordjes. Zo is na het feest alles in een wip opgeruimd.

