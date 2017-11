WOONVIDEO: "We worden hier spontaan blij": in dit huis van Eva Mouton zie je alle kleuren van de regenboog Björn Cocquyt

06u00 0 Eddy Vangroenderbeek Wonen Illustratrice en cartooniste Eva Mouton groeide op in een klooster en haar vriend Bert De Geyter in een interbellumwoning. Het lag dus voor de hand dat het koppel niet voor een doorsneehuis zou kiezen. Ook met hun interieur kleurden ze vrolijk buiten de lijntjes door elke kamer in een andere tint te schilderen.

“Witte muren waren uitgesloten, want die zouden de ziel uit het huis halen. En overal dezelfde tint gebruiken, vonden we ook maar saai. De afwisseling leek ons gewoon leuk om aparte entiteiten te creëren. De kamers staan nu allemaal op zich, hebben een eigen karakter en doen het huis groter lijken dan het is. Dat laatste wordt ook in de hand gewerkt door de witte boord bovenaan de muren die doorloopt op het plafond”, vertelt het koppel.

“We zijn heel blij met het resultaat, ook al was het in bepaalde kamers toch een beetje bang afwachten. Zo waren we niet helemaal overtuigd van het roze in de living, maar het pakte goed uit. De afwisseling van licht en schaduw zorgt overal voor verschillende schakeringen en dat maakt de verf extra decoratief. De kleuren doen onze meubels ook beter uitkomen. Om te vermijden dat het te druk wordt, blijven we met onze accessoires wel zoveel mogelijk binnen dezelfde tinten als de muren. Alles klopt, want we stellen vast dat we hier spontaan blij worden.”

