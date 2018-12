WOONVIDEO. Wat een uitzicht! En dan heb je het interieur van deze spectaculaire loft nog niet gezien Bjorn Cocquyt

01 december 2018

07u00 0 Wonen “Ik ontdek altijd wel iets nieuws als ik naar buiten kijk. Na 1.000 keer blijf ik de schoonheid van de omgeving appreciëren, zelfs op deze grijze herfstdagen.” Sarah woont dan ook op een fantastische plek: aan de Antwerpse Scheldekaaien met aan de ene kant zicht op Linkeroever en het Waasland en aan de andere kant ’t Stad.

De loft die op de tweede en derde verdieping van dit 19de-eeuws hoekpand is ingericht, mag ook gezien worden. “Architect Jo Peeters tekende een vernuftig ontwerp. Alles is er om een bepaalde reden gekomen, dus zeker niet met de bedoeling om op te vallen. Zo is de passerelle naar mijn slaapkamer van glas om het licht niet tegen te houden. De glazen deur in de koelkast is er om in één oogwenk te zien wat er is en waar het ligt.”

De grootste kracht is voor mij het tijdloze karakter van de loft Sarah

Licht en openheid spelen een cruciale rol. In het midden van de woonkamer is er een grote vide en de plafonds van de bovenste verdieping zijn maar liefst vijf meter hoog. Daardoor kijk je vanuit zowat elke ruimte uit op het houten dakgebinte dat, net als de trap, authentiek is. De combinatie met industriële accenten, zoals de inox-keuken en de lift, is bijzonder geslaagd.

“De grootste kracht is voor mij het tijdloze karakter van de loft. Op de losse meubels na staat alles hier al twintig jaar en het interieur is nog altijd even trendy.” Met een bouwkost van zo’n 1.000 euro/m² gebeurde dat ook nog eens met een haalbaar budget.

