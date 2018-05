WOONVIDEO: Wat een ruimte gaat schuil achter deze kleine gevel!

Björn Cocquyt

05 mei 2018

09u00 0 Wonen Vanop straat zie je niet wat voor een ruimte er achter deze gevel schuilt. Vroeger waren er een bakkerij en een slachterij gevestigd, maar die waren helemaal vervallen. Monique en Dries maakten er in amper zes maanden tijd een stijlvol restaurant met erboven een appartement van.

“Op sommige momenten waren er wel twintig mensen aan de slag. Het was een huzarenstukje, maar we hielden vol omdat we wisten dat we onze droom van een eigen zaak aan het realiseren waren”, vertelt het koppel.

Het makkelijkste was geweest om alles te strippen tot enkel nog het karkas over bleef, om dan vanaf nul opnieuw te beginnen. Maar Monique en Dries vonden het zonde om het verleden uit te gommen. “Een huis waarin geleefd is, heeft zo veel meer uitstraling dan een nieuwbouw en dus probeerden we om de nieuwe situatie te matchen met de oude elementen.”

In de oude slachterij – waar nu de eetkamer is – zijn de vloer- en wandtegels authentiek, de scheve deuren uit de bakkerij zijn verwerkt tot schuifpanelen in de slaap- en woonkamer en oneffen bakstenen muren doorheen het huis kregen een laagje kalei. Zo ontstond een trendy interieur met donkere kleuren, ruwe natuurmaterialen zoals barnwood en brute industriële accenten.

Nog opvallend is de indeling met tal van kleine kamers. “Dat is zo veel charmanter. Net als de niveauverschillen zijn ze een overblijfsel van de tijd dat dit nog twee aparte minihuisjes waren.”

