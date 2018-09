WOONVIDEO. Wasserij wordt wooncomplex, maar de link met het verleden is er nog altijd Bjorn Cocquyt

29 september 2018

06u05 0 Wonen Oorspronkelijk was dit een limonadefabriek, maar na de oorlog werd het gebouw omgevormd tot een wasserij. Toen die in 2008 de deuren sloot, lag het gezien de centrale ligging dicht bij het centrum van Gent voor de hand om hier een woonproject van te maken. Patrick Persoons richtte vooraan drie appartementen in en bouwde achterin een loftwoning met binnentuin voor zijn gezin.

De link met het verleden is nergens ver weg. Zo is de oude dakconstructie nog zichtbaar en in de vier meter hoge leefruimte is de gemetselde muur waarin nog een aantal kranen steken een overblijfsel van vroeger.

“Die grove elementen beschouw ik als een ruwe bolster. Daarbinnen koos ik voor verfijning met een gedetailleerde uitwerking. Een witte basis zorgt voor ruimtelijkheid, het zwart creëert een kader en het bruin van het hout geeft een ziel aan het huis”, vertelt Patrick.

De grove elementen beschouw ik als een ruwe bolster. Daarbinnen koos ik voor verfijning met een gedetailleerde uitwerking Patrick Persoons

Het interieur telt heel wat blikvangers: een vierkanten keukeneiland met marmeren blad, een roze muur, een kastenwand van elf meter lang, … Maar de trap valt veruit het meeste op. Patrick maakte hem zelf. Hij bestaat uit twee delen: een betonnen gewentelde sokkel waarin vijf treden zitten en een hangende koker die met Poolse grenen plywood (multiplex) is bekleed. Het hout is ook gebruikt om de bovenverdieping aan te kleden. Alles vloeit hier als het ware in elkaar over.

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in onze weekendkrant en in de Pluszone.