WOONVIDEO: voorbij deze donkere, gesloten gevel kom je in een huis vol licht en kleur

06u00 6 Eddy Vangroenderbeek Een donkere gevel, maar in huis is het licht en kleurrijk. Wonen De zinken voorgevel van het huis van Stijn en Delphine is heel gesloten. Linksonder en rechtsboven is er een hap uitgenomen om het ‘doosgevoel’ tegen te gaan. Er is slechts één raam, maar omdat het op de verdieping is geïnstalleerd biedt het geen inkijk. Eens je binnenstapt, kom je terecht in een interieur vol licht en kleur.

Witte muren en betonnen vloeren en plafonds vormen er de basis. Vaak zorgt dat voor een kille, ongezellige sfeer. Dat is hier niet het geval, omdat het koppel geen schrik had om bij de inrichting voluit de kleurrijke kaart te trekken. “Een huis moet levendig zijn en heeft dus nood aan kleur. Die hebben we toegevoegd met kunst en designmeubels”, vertelt Stijn.

“Delphine heeft daar een neus voor. In de zithoek wist ze meteen dat het oudroze van de sofa Mags van Hay goed zou passen bij het knalblauwe kunstwerk van Bram Bogart dat erboven hangt.” De tinten van de sofa duiken ook op in het tapijt Pinocchio van Hay en – enkel in deze periode van het jaar - in de kerstboom. “Voor ons zoontje Cyriel zetten we telkens een klassieke boom. Ik vind het wel leuk om die contrasterende stijl in een modern interieur te integreren. Daarom ook denk ik dat een schilderij van een oude meester hier wel zou passen.”

