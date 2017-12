WOONVIDEO: Versier je kersthuis origineel met piñatas, papieren ballen en gedroogde bloemen Bjorn Cocquyt

Voor kerst trekken Fabienne en Floris alle registers open. Dan wordt hun huis in Brasschaat ondergedompeld in een overvloedige kerstsfeer. Hun boom is versierd met flinterdunne koperdraad met ledlampjes, veel gedroogde bloemen, papieren figuurtjes en hier een daar een gouden accent. In de living hangen twee muren vol met kleurrijke bloemen, sterren, kroonwielen en slingerballonnen. Naast de roze en rode toetsen van de papierwaren en bloemen vallen vooral de metallics op. Nog origineel: de piñatas, de felgekleurde figuren in papier-maché, met vaak een lekkere verrassing in.

