WOONVIDEO: Van schimmelhuis tot droomvilla: "Meer dan 3.500 werkuren, maar zó blij met resultaat" Bjorn Cocquyt

19 mei 2018

09u00 219 Wonen Op de oprit kwam de stank hen tegemoet en binnen zagen ze overal schimmel, het gevolg van een waterlek dat het volledige huis blank zette toen de laatste bewoners vertrokken. Toch waagden Peter en Linda zich aan de renovatie van deze villa in Turnhout.

“Voor we toezegden, ben ik met een expert langs geweest om er zeker van te zijn dat alle schimmels konden verwijderd worden. Toen hij ons op het hart drukte dat dit geen probleem was, zijn we er vol voor gegaan.” Iedereen verklaarde het koppel voor gek. Zelfs de makelaar van Hillewaere Vastgoed waarschuwde hen voor de monsterrenovatie.

“Vooral de eerste fase was vermoeiend én ongezond: toen ik een keertje zonder masker werkte, lag ik de volgende dag ziek in bed.” Dat moet zowat de enige keer in bijna twee jaar geweest zijn dat Peter niet op de werf stond. “Na mijn job als ambtenaar was ik er van 17.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. Ook alle weekends en vrije dagen vond je me hier, zelfs als ik de nacht voordien tot 6 uur ’s ochtends dienst had gelopen als vrijwillig brandweerman.”

“Alles bij elkaar kom ik aan zo’n 3.500 werkuren. En dan heb ik er de tijd nog niet bijgeteld die ik thuis achter de computer zat om prijzen op te vragen, offertes te vergelijken, te onderhandelen en planningen op te stellen.” Het is duidelijk: de renovatie was een titanenklus, maar al die inspanningen loonden de moeite, want het resultaat is verbluffend.

