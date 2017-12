WOONVIDEO: Van filmdecor tot B&B: Brugse woning met vier eeuwen geschiedenis Bjorn Cocquyt IVI

06u00 0 Eddy Vangroenderbeek De woning van Sophie Destrooper in Brugge. Wonen Achter de gevel van dit historisch pand in Brugge gaan al vier eeuwen geschiedenis schuil. Oorspronkelijk woonden hier paters en nonnen in aparte huisjes. Drie ervan werden door de vorige eigenaar gekocht en omgevormd tot een statige herenwoning met een bed & breakfast. Dankzij de vele toeristen duurde het niet lang voor het huis in de hele wereld bekendheid verwierf. Het werd zelfs opgepikt door de filmmakers van In Bruges, die verschillende scènes draaiden voor de bekroonde misdaadkomedie met Colin Farrell.

Vandaag is het huis in handen van de familie Destrooper – van de chocolades en kaasbiscuits van Noble Food Group en natuurlijk ook van de koekjes. Carine en dochter Sophie richtten er een warm interieur in. “Een paar keer per jaar brengen we kleine veranderingen aan: met Valentijn en Pasen, bij het wisselen van de seizoen en natuurlijk ook met kerst. Door dat te doen, is het altijd net iets fijner thuiskomen. We proberen wel op een subtiele manier een link naar de tijd van het jaar te leggen. Je zult hier dus nooit een bombastische kerstboom zien die koste wat het kost moet opvallen.”

Wat dit jaar niet mocht ontbreken in de kerstdecoratie is de wintercollectie handgemaakte potjes van P’tit Pot (www.ptitpot.be). Het is een nevenproject dat Sophie opstartte na een rondreis in Azië. 10 procent van de opbrengst schenkt ze aan de kinderorganisaties Kinderkankerfonds, Make-A-Wish en Boven De Wolken. Logeren in Exclusive Guesthouse Number 11 kan in een van de drie kamers en de luxesuite. Voor een overnachting betaal je, inclusief ontbijtbuffet, tussen de 165 en 235 euro.

