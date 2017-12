WOONVIDEO: Van drukkerij tijdens WOII tot strakke stadsvilla met chaletgevoel Midden in de stad en toch veel privacy Bjorn Cocquyt

07u00 0 Eddy Vangroenderbeek Wonen Een verloederd terrein vlak bij de Grote Markt van Sint-Niklaas, waar de Duitsers tijdens de oorlog een propagandadrukkerij hadden, veranderde in een modern wooncomplex.

In het oude gebouw kwamen appartementen en helemaal achteraan bouwden Gerry en Katia een villa voor hen en hun drie kinderen. “We wonen op 70 meter van de straat waar we rust en privacy hebben. Er is een tuin voor onze jongste om te voetballen en alles is op fietsafstand. Beter kan niet”, vertelt het koppel.

De architectuur van hun villa is strak, met een verdieping die vier meter uitsteekt en zo een beschut, overdekt terras vormt waar het met een vuurkorf zelfs in de winter aangenaam zitten is. Al krijg je het van de aankleding ook al een beetje warm: meubels uit Canadees barnwood en een gevelbekleding van houten balkjes.

Ook binnen speelt hout een prominente rol. Voor de centrale wand die tot aan de overloop reikt, zijn zachtgrijs geoliede valiesplanken gebruikt. Samen met de structuurverf geven ze een karaktervolle toets aan het interieur. “We houden van strakheid, maar met natuurlijke materialen brengen we ook geborgenheid”, vertelt Gerry.

Samen met de cognackleurige sofa, knusse kussens en het zwarte wandmeubel ervaar je hier het gezellige chaletgevoel, maar dan wel in een hedendaags jasje. Een ideale setting om de overgang van oud naar nieuw te vieren.

Meer lezen? Het volledig artikel staat vandaag in de weekendkrant en in onze Pluszone. Proef nu vier weken gratis.