WOONVIDEO: Twee in één: Karel en Line voegden twee huisjes samen

09u00 0 Eddy Vangroenderbeek Karel Willems & Line Lambrechts hebben twee woningen samengevoegd. Wonen Het zag ernaar uit dat Line en Karel kinderloos zouden blijven en daarom verbouwden ze hun Gents rijhuis tot een loftwoning. Maar het leven neemt soms onverwachtse wendingen. Toen het koppel een zoon kreeg, losten ze het plaatsgebrek handig op door ook het huis ernaast te kopen en de twee samen te voegen.

“We waren nog maar pas zwanger toen de buurman vroeg of we interesse hadden in zijn huis. We waren eigenlijk al aan het nadenken over een verhuis, want de openheid in onze woning, met een trap van beneden tot boven en het ontbreken van aparte slaapkamers, was niet ideaal voor een gezin. Door het aanbod van de buur kregen we de kans om onze woon- en werkoppervlakte zowat te verdubbelen en die lieten we niet liggen”, vertelt het koppel.

Origineel

Ze kozen daarbij niet voor de meest logische weg – overal de tussenmuren slopen en één woning met grote ruimtes maken – maar wel voor de meest originele. “De loftsfeer van het ene huis kon wel wat tegengewicht gebruiken en daarom behielden we in het andere huis de oorspronkelijke opdeling in voor-en achterkamers.”

Er is vanuit de leefkeuken maar één centrale opening gemaakt naar het tweede pand om verbinding te maken tussen de keuken, de speelkamer van Teo en de zithoek met een knalblauwe sofa van Hay en voor het overige vooral vintagemeubilair. Boven worden momenteel de nieuwe slaapkamer en -badkamer van de zoon ingericht en een bureau.

