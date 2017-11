WOONVIDEO: "Trap gemaakt met boomstam uit het bos": Johan en Judith toverden oude schuur om tot mooiste Belvilla-vakantiehuis Bjorn Cocquyt

06u00 0 Belvilla Wonen Met veel hout – vooral takken en boomstammen die ze in het bos vonden – ruwe Ardense stenen en lemen bepleistering haalden Johan en Judith de natuur in haar meest pure vorm in huis. Ze geven de 19de-eeuwse schuur een heel bijzondere en warme uitstraling.

“Bij de renovatie wisten we snel welke richting we uit wilden. De schuur staat er sinds 1880 en het was de bedoeling om er een interieur in te richten dat er net zo oud uit zag. Daarom kozen we vooral voor producten die vroeger veel gebruikt werden”, vertelt het koppel.

Bij de inrichting lieten ze hun creativiteit de vrije loop. Zo heeft de zelfgemaakte eettafel slechts aan één uiteinde een poot. Aan de andere kant hangt het meubel vast aan het dakgebinte. De keuken is gemaakt van de vloerplanken van oude treinwagons.

Elders kregen twee werkbanken een nieuw leven als tv- en als wasmeubel. En plinten zijn er nergens: de overgang tussen de muur en het plafond wordt opgevangen met scheepskoorden. Maar het meest bijzonder zijn de trappen: bij de ene vormt een boomstam de basis en de andere lijkt wel uit de rotsen gehouwen.

Als je hier rondwandelt, verbaast het niet dat het huis zopas uit meer dan 17.500 vakantiewoningen geselecteerd werd en de allereerste award voor meest unieke verblijfplaats van Belvilla kreeg.

