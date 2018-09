WOONVIDEO. Stijn en Annemie kochten een oud gemeenteschooltje en maakten er een moderne thuis van voor hun kinderen Bjorn Cocquyt

01 september 2018

06u05 1 Wonen Marcel, Leon en Pepijn zullen maandag weinig aanpassingsproblemen kennen als ze terug in de klas zitten, want hun thuis is een school. Hun ouders bouwden achter de beschermde gevel van een Gentse gemeenteschool uit 1908 een nieuwe gezinswoning met opvallende trekjes.

"Toen we dit gebouw kochten, was het een ruïne. De vorige eigenaar had er de brui aan gegeven, want het lukte hem niet om van de school een woning te maken", vertellen Stijn en Annemie. "Dat was ook niet evident: de gevel had allesbehalve de verhoudingen van de façade van een huis, maar moest wel bewaard en in haar oorspronkelijke staat hersteld worden."

Het koppel schakelde de hulp van Atelier Vens Vanbelle in, een bureau dat maar wat graag zulke uitdagingen aangaat. “Hun ontwerp zat meteen goed. Ze verhoogden het vloerniveau van de ruimtes aan de straatkant tot aan de onderkant van de ramen. De hoge en gebogen contouren van de ramen werden daarna doorgetrokken in de diepte en zo ontstonden drie gigantische nissen. Daarin kregen het thuiskantoor, de keuken en de inkom met de trap naar de woonkamer een plaatsje.”

Even opvallend als de nissen is de vide in de nachthal die via het dak een zee van licht laat binnenvallen. Hier en daar zit er een strook spiegelglas. De positie ervan is nauwkeurig gekozen, zodat Stijn en Annemie vanuit hun kamer contact hebben met alle ruimtes. “Dat is handig om een oogje in het zeil te houden nu de jongens nog klein zijn. En zo zijn we eigenlijk altijd samen.”

