WOONVIDEO: Statig én rebels, deze nieuwe bewoners richten 19de eeuws notarishuis eigenzinnig in

06u00 0 Eddy Vangroenderbeek Tijdens de jarenlange renovatie herstelden Lucas en Benedict zoveel mogelijk dingen in ere. Wonen De notaris die dit huis aan de Antwerpse Amerikalei liet bouwen, zat er warmpjes in. Het is riant – meer dan 600 m² - en tot in de kleinste details afgewerkt. Je vindt hier ook unieke elementen terug, zoals schouwen van Ardens marmer, een parketvloer die samengesteld is uit acht soorten hout, stoelen met prachtig versierd Cordobaleder … Puur vakwerk dat vandaag onbetaalbaar is en aantoont hoe uitzonderlijk de woonst is.

Tijdens de jarenlange renovatie herstelden Lucas en Benedict zoveel mogelijk dingen in ere. Alleen al de bureauruimte van de notaris opknappen duurde zes maanden. “Het geperste behangpapier met goudfolie stoomden we centimeter per centimeter af en vergulden we opnieuw. Het is alleen omdat we perfectionisten zijn dat we het volhielden”, vertelt het koppel.

Met een vleugje rebellie maakten ze er een eigenzinnig en opmerkelijk interieur van. Zo had Benedict het idee om een Balinese luster met ontelbaar veel oesterschelpen uit elkaar te halen en ze schelp per schelp met een koperen nageltje tegen het plafond te slaan. “We wilden een kustgevoel in de badkamer en daarin zijn we geslaagd.”

Lucas was dan weer vier weken zoet met het opknappen van een mangrovewortel die nu dienst doet als salontafel. “We houden niet van het voorspelbare. We vinden het veel fijner om in een huis te wonen waarin we omringd zijn door reissouvenirs, geschenken en erfstukken, zelfs al ziet het er zo een beetje druk uit. Voor ons hangen daar mooie herinneringen aan vast en die geven ons een goed gevoel.”

